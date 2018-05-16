Сенцову российские тюремщики угрожают принудительным кормлением - адвокат

Руководство российской тюрьмы угрожает начать кормление в принудительном порядке украинского режиссера и крымчанина Олега Сенцова.

Соответствуюшую информацию в среду, 16 мая, предал огласке его адвокат Дмитрий Динзе, сообщает портал "Крым.Реалии".

"Колония уже перевела его в "безопасное место", где он содержится в одиночной камере. Администрация ведет с ним переговоры, чтобы он отказался от голодовки. Они его предупредили, что в случае резкого ухудшения состояния здоровья, они будут кормить его принудительно. Будет медикаментозное вмешательство", − заявил Динзе.

По словам адвоката, Сенцова также в ближайшее время планируют отправить на экспертизу к психиатрам.

Напомним, Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку в понедельник, 15 мая.