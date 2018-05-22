Адвокат рассказал, как Сенцов готовился к голодовке

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов полтора месяца готовился к голодовке — отказался от продуктовых передач, перестал покупать продукты в магазине колонии и полностью перешел на тюремное питание, которое постепенно снижал до 14 мая.

Украинец "отчаялся чего-либо ожидать от украинской или российской сторон, он категорически для себя решил, что пойдет до конца", рассказал на пресс-конференции в Киеве его адвокат Дмитрий Динзе, пишет ТСН.

"Я знаю Олега уже четыре года, он достаточно категоричный человек. Все мои предложения пойти юридическим путем — обратиться в верховный суд РФ, других ведомств — Сенцов отверг… Когда я его видел последний раз, он уже значительно похудел", — отметил защитник.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.