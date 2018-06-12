Россия обязательно использует ЧМ-2018 для новой агрессии – экс-депутат Госдумы

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой считает, что РФ обязательно использует Чемпионат мира по футболу 2018 для новой агрессии — если не во время турнира, то немногим позже, когда президенту Владимиру Путину удастся чуть-чуть "подремонтировать" свой имидж.

Глава России не собирается меняться, рассказал эксперт "Апострофу".

"Где будут эти преступления — в Украине, Сирии, Молдове, Грузии или даже Казахстане — предсказать сложно, потому что Путин бьет по слабым местам", — отметил собеседник.

По его словам, для российского лидера ЧМ — это "возможность показать себя частью мирового сообщества, как бы заставить мировое сообщество, Запад хотя бы на время забыть о военных преступлениях, о сбитом "Боинге", агрессии против Украины и военных преступлениях в Сирии".

"Задача Путина — показаться перед миром белым, чистым и пушистым, чтобы граждане, политики начали себе задавать вопрос: "Вроде бы он адекватен, нормален, приемлем для мировой политики? Может быть, нам стоит поменять отношение к России?", — добавил собеседник.

"И в этом случае Путин хочет использовать ложь и обман, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение и заставить если не забыть, то хотя бы некоторое время не говорить о военных и международных преступлениях РФ. Это прозрачная и понятная тактика", — считает Боровой.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман выразил мнение, что цель Владимира Путина в Украине заключается в том, чтобы в нашей стране сидел его вассал, глава России и дальше будет пытаться как-то подчинить себе украинское государство.