В Казахстане опрокинулся пассажирский поезд, не обошлось без жертв. Видео

В Жамбылской области Казахстана 8 вагонов пассажирского поезда "Астана – Алма-Ата" сошли с рельсов. При этом три из них опрокинулись набок.

Видео с места событий уже публикуют в соцсетях очевидцы. На кадрах на видео, как пассажиры вынуждены выбираться из вагонов через разбитые окна.

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На место уже направились спасатели. При этом официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов объявил: "Подтверждается информация о гибели одного подростка и трех пострадавших".