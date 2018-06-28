Суд в Швеции оставил в силе решение о приостановке исполнения вердикта Стокгольма

Апелляционный суд округа Свеа, Швеция, принял решение оставить в силе свой ранее обнародованный вердикт о приостановлении исполнения решения арбитража в Стокгольме по спору между российским газовым монополистом "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" о транзите газа.

Как сообщает "Интерфакс", в "Газпроме" выразили удовлетворение решением суда.

"Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза Украины" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах", - заявили в компании.

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Ранее "Нафтогаз" сообщал об аресте голландских активов "Газпрома". Шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" отказались сотрудничать с судебными исполнителями.

Напомним, 28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате $ 4,6 млрд "Нафтогазу" по транзитному контракту. Также после вердикта суда "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с Украиной.

Руководство НАК "Нафтогаз" получит премию в $ 45,6 млн за победу в Стокгольмском арбитраже в тяжбе с "Газпромом" по транзиту газа.

Позднее "Газпром" добился приостановки решения Стокгольма по спору с "Нафтогазом". Российский газовый монополист намерен обжаловать действия судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах.

В свою очередь "Нафтогаз" обжаловал приостановку решения Стокгольма по спору с "Газпромом". При этом в соответствии с законом Швеции "Об арбитраже" приказ апелляционного суда не может быть обжалован.