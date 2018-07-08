В Варшаве произошла утечка токсичных материалов, есть пострадавшие

В главном грузовом терминале произошла серьезная утечка неизвестного токсического вещества, из-за которой в больницу с серьезным отравлением попали по разным данным от 11 до 14 человек. Об этом сообщает RMF.

"Специалисты распознают это вещество - что это такое, с чем мы имеем дело и каковы возможные риски", - заявил капитан столичной пожарной охраны Войцех Капчинский.

На месте работают экстренные службы и специализированная группа спасателей.

Преполагается, что утечка произошла из-за повреждения одной из бочек, в которой, возможно, транспортировали фенилацетонитрил - крайне токсическое вещество, которое сильно действует на кожу, глаза и дыхательные пути.

Пострадавшие жаловались на тошноту, удушье, головную боль. Всех их госпитализировали, об их состоянии пока нет информации.

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Как известно, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества. Позднее было установлено, что они отравлены НПВ "Новичок", которым 5 марта отравили семью Скрипалей.