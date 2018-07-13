Путину дестабилизация Украины гораздо важнее снятия санкций - Портников

Президенту США Дональду Трампу не о чем договариваться с президентом России Владимиром Путиным по Украине.

Такое мнение выразил известный украинский журналист и политолог Виталий Портников в эфире телеканала Ukrlife.tv.

"О чем Трампу договариваться с Путиным по Украине? Трамп стеснен целым рядом правовых рамок, за которые он не может выйти. Крым – это нарушение международного права, и он не может, будучи президентом США признать Крым российским, у него нет таких возможностей. Как США не признавали балтийские страны советскими. Они могли в личных разговорах говорить: "Да, они ваши", но это так и осталось на уровне дружеского обеда. А публичное признание невозможно", - отметил журналист.

Портников также отметил, что президенту США и по Донбассу не о чем говорить, кроме необходимости выполнения минских договоренностей.

"Миротворцев можно вводить только по американскому сценарию, а это означает поражение Путина. Даже если на линию разграничения на Донбассе станут международные миротворцы, это будет означать прекращение обстрелов. А прекращение обстрелов означает прекращение дестабилизации Украины. Зачем это Путину? В случае придания территориям Добнасса особого статуса и учитывая коррумпированность Украины, донецкие начальники уже через неделю поедут за деньгами в Киев, а не Москву – на этом весь особый статус закончится", - сказал журналист.

Если же Рада не голосует за особый статус, ЛДНР превращаются де-факто в самопровозглашенные республики, чья безопасность обеспечивается миротворцами, а обеспечивает их Россия. Но и этот вариант никак Украину не дестабилизирует, отметил Портников.

"Поэтому Путину не о чем договариваться с Трампом, поскольку это будет означать, что снятие санкций для него важнее, чем дестабилизация Украины – а это неправда", - резюмировал Портников.

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