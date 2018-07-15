В США уличили Москву в попытке разобщить американцев через соцсети

Министр внутренней безопасности (МВБ) США Кирстен Нильсен заявила о том, что Российская Федерация пытается разобщить рядовых американцев посредством воздействия через их странички в социальных сетях.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты телеканал CNN. По словам чиновницы, сотрудники спецслужб зафиксировали "настойчивые попытки РФ использовать социальные сети, высказывания сочувствующих лиц и иные подходы, чтобы посеять разногласия и вызывать разобщенность среди американцев". Причем, по словам Нильсен, такое поведение россиян далеко не всегда связано с персоналиями отдельных политиков либо политическими кампаниями.

По мнению главы МВБ, пока отсутствуют конкретные свидетельства о решении РФ вмешиваться в промежуточные выборы-2018 на том уровне, как это случилось в 2016-м.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США обвинили 12 разведчиков РФ в кибератаках во время выборов.