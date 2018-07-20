"Вычерпают воду компрессором". В России всполошились из-за угрозы минирования Азовского моря Украиной

Закладка мин в акваторию Азовского моря украинскими военнослужащими автоматически будет расценено россиянами как "агрессивный акт".

Такую информацию предал огласке депутат нижней палаты российского парламента, Государственной Думы Дмитрий Белик. "Постановка мин вблизи наших границ, да и сам факт минирования акватории — это явный акт агрессии. К тому же сама идея минных постановок в этом регионе говорит о дилетантстве в военно-морских вопросах", − цитирует народного избранника новостное агентство "РИА Новости".

В свою очередь, руководитель организации "Общественная палата Крыма" Григорий Иоффе в крайне глумливой форме украинским военнослужащим "вычерпать Азовское море компрессором".

"Эти две версии по своей глупости и фантастичности абсолютно одинаковы, поэтому пусть рассмотрят такую версию", – заявил он.

Напомним, минировать акваторию Азовского море предложил бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук. Кроме того, стало известно о новой тактике России в этом районе, а также о том, что Россия перебросила на Азов более 40 катеров и два малых ракетных корабля.