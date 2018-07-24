Основательница Femen покончила с собой

Одна из основательниц международного женского движения Femen, художница Оксана Шачко, покончила с собой.



Об этом сообщается в Telegram-канале Paris Burns, который ведет знакомая активистки.

"Оксана покончила с собой 23 июля в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: "Вы все - фейк", - говорится в сообщении.

По словам знакомой художницы, у Оксаны было много выставок, внимания прессы и богатых друзей. Однако она уже предпринимала попытки свести счеты с жизнью.

"За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной. Очень тяжело", - написала знакомая Шачко.

Ранее сообщалось, что в Черниговском СИЗО обнаружили тело заключенного с порезами в области шеи.

"Установлено, что около 5.30 утра в камере Государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор" обнаружен осужденный с имеющимися телесными повреждениями в виде порезов в области шеи. Медицинские работники, прибывшие по вызову в учреждение, констатировали смерть заключенного. Среди прочего установлено, что осужденному за убийство к 14 годам лишения свободы накануне жена сообщила о том, что начинает процедуру развода, поэтому он находился в подавленном состоянии. Кроме того, оценку действиям персонала Черниговского СИЗО из-за чрезвычайного события будет предоставлено в ходе расследования уголовных производств", - сообщили в областной прокуратуре.

Правоохранители предполагают, что заключенный мог совершить самоубийство.