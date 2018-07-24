Самоубийство основательницы Femen: соратницы девушки сообщили подробности

Соратницы подтвердили информацию о самоубийстве одной из основательниц Femen Оксаны Шачко в Париже.

"К большому сожалению, информацию подтверждаю", - сказала активистка движения Инна Шевченко в комментарии ВВС News Украина.

По словам соосновательницs Femen Александры Шевченко, которая также последние годы живет во Франции, тело Шачко нашли в ее квартире в Париже. "Точная дата смерти станет известна после экспертизы. Последний раз живой ее видели в пятницу вечером", - уточнила Шевченко.

Друзья Шачко также добавили, что она повесилась.

Одна из основательниц движения Анна Гуцол сообщила, что Шачко оставила предсмертную записку. "Нас покинула наиболее бесстрашная и ранимая Оксана Шачко. Мы скорбим вместе с ее родными и близкими и ожидаем официальную версию от полиции. В настоящее время известно, что вчера, 23 июля, тело Оксаны обнаружили в ее квартире в Париже. По словам ее друзей, она оставила предсмертную записку", - написала Гуцол.

Ранее сообщалось, что одна из основательниц международного женского движения Femen, художница Оксана Шачко, покончила с собой.

"Оксана покончила с собой 23 июля в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: "Вы все - фейк", - сообщалось в Telegram-канале Paris Burns, который ведет знакомая Шачко.

По словам знакомой художницы, у Оксаны было много выставок, внимания прессы и богатых друзей. Однако она уже предпринимала попытки свести счеты с жизнью.

"За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной. Очень тяжело", - написала она.

Движение Femen было создано в 2008 году в Украине. Журналист французского издания L'Obs, автор книги книги "Femen - история предательства" Оливье Гужон писал, что у истоков движения стояли три девушки - Анна Гуцол, Александра Шевченко и Оксана Шачко. Активистки движения стали известны благодаря протестным акциям, в которых они принимали участие с обнаженной грудью.

