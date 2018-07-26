Эксперт пояснил, как Россия спасается от последствий санкций

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что санкции оказывают значительное влияние на Россию и еще значительнее будут разрушать российскую экономику в будущем.

Во время чата в "Главреде" он подчеркнул, что особенно ощутимым для россиян является падение цен на нефть.

"В России не от хорошей жизни поднимают пенсионный возраст и повышают налоги. Это значит, что с российским бюджетом все не так уж хорошо. Также против России еще не задействован весь механизм санкций, который может применить западный мир. Самым болезненным для России было бы введение эмбарго на экспорт нефти. Далее последовала бы программа "нефть в обмен на продовольствие", как это было с Ираком: то есть с голоду вы не умрете, но не сможете финансировать свою военную программу. Тогда вся имперская инфраструктура рухнет", - отметил спикер.

По словам Загороднего, пока у России есть одна лазейка, с помощью которой она спасает свою экономику от краха, одна в будущем и она не будет помогать защититься от губительных последствие санкций стран запада.

"У России пока остается еще одна лазейка. Но и это уже оговорено в законе, принятом Конгрессом США. Этот закон позволяет запретить внешним агентам привлекать финансирование в государственные бумаги Российской Федерации. Пока эта норма не заработает, у России будет оставаться такая лазейка. Кроме того, у Российской Федерации уже нет одного фонда благосостояния — он растрачен. Мы также не знаем, в каком состоянии сегодня российские золотовалютные резервы. У Советского Союза тоже все было хорошо, а потом в один момент ЗВР просто не стало", - подчеркнул аналитик.

Спикер добавил, что, учитывая степень воровства в России, не исключено, что золотовалютные резервы страны уже на исходе. Этому способствует и тот факт, что санкции медленно, но уверенно работают.

Напомним, Загородний заявил, что США и ЕС в конфликте с Россией преследуют свои интересы, поэтому Украине в будущем так или иначе придется идти на прямые переговоры с Кремлем.