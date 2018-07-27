Кровавые протесты в Никарагуа: количество погибших достигло 500 человек

В результате массовых протестов, охвативших в последние несколько месяцев Никарагуа, погибло около 500 человек.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные правозащитной Никарагуанской ассоциации по правам человека.

Правозащитники подсчитали, что за три месяца ранения получили 2830 человек, а среди погибших насчитывается 31 несовершеннолетний.

Напомним, что массовые протесты в Никарагуа, начавшиеся 18 апреля, были спровоцированы реформой соцобеспечения, которая предусматривает увеличение отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшение пособий.

Президент Даниэль Ортега отменил реформу, но протестующие требуют проводить досрочные выборы. Ортега отказывается идти на выборы и называет действия протестующих и оппозиции "заговором против страны".

Как ранее сообщалось, в Никарагуа во время прямого эфира в Facebook был убит репортер, который вел репортаж об антиправительственных протестах.