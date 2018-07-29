К отравлению Скрипалей причастны две группы из России — The Mirror

К покушению на бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию причастны две группы из России, сообщил источник в британских следственных органах.

Источник издания The Mirror разведке рассказал, что за покушением на Скрипалей могли стоять шесть сотрудников ГРУ, среди которых была женщина.

В то же время антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда изучает версию, согласно которой одна группа доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Великобританию, а другая совершила отравление, говорится в материале.

При этом емкость, где находилось вещество, которым отравились Скрипали, не может быть тем флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджесс, считают британские следователи.

По данным полиции, замаскированный под духи флакон был запечатан, однако такой флакон можно купить только в России, сказал собеседник издания.

Следователи также считают, что использованная емкость с "Новичком" может все еще находиться в Великобритании, что составляет потенциальную угрозу для жителей.

Как известно, в Великобритании следствие показало фото подозреваемых.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Великобритании полиция выяснила, кто является отравителем Скрипаля и его дочери.