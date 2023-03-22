"А вы что, с преступником?": Загородний объяснил, как Си Цзиньпин подставил себя встречей с Путиным

Путин обвинен в самых гнусных преступлениях, которые можно придумать, подчеркнул эксперт.

Загородний объяснил, как Си Цзиньпин подставил себя встречей с Путиным / скриншот YouTube

Сбитие российским истребителем Су-27 американского беспилотника MQ-9 Reaper – беспрецедентное событие для отношений России и США, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду он подчеркнул, что даже во времена Советского Союза не было прямого столкновения СССР и США под своими флагами.

"Да, они воевали во Вьетнаме, но под другими флагами. Воевали в Корее и в других точках мира, но это были прокси-войны. Также, как и в Израиле. Против Израиля фактически воевал Советский Союз руками арабов, а американцы после Шестидневной войны 1967 года начали поставлять оружие Израилю", - пояснил Загородний.

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По словам эксперта, Штаты этого так не оставят – должен быть ответ. Инцидент с беспилотником принципиален для американцев.

"Настроение визита Цзиньпина в Москву сильно подпортил и ордер для Путина от Гаагского суда. Это вредит авторитету Китая, который хочет быть приличной стороной. В такой ситуации возникает вопрос к КНР – а вы что, с преступником? Причем с преступником, который обвинен в самых гнусных преступлениях, которые можно придумать – в преступлениях против детей. Даже среди отмороженных диктаторских режимов это считается, мягко говоря, табу. И среди преступников преступления против детей вообще нигде не приветствуются. От таких людей просто избавляются", - подытожил Загородний.

Инцидент в Черном море с российским Су-27 и американским дроном

Утром 14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper, в результате инцидента дрон был сбит.

В The New York Times раскрыли подробности. Как пишет издание со ссылкой на неназванного сотрудника Пентагона,14 марта американский беспилотник вылетел с военной базы в Румынии для выполнения плановой миссии, которая обычно длится 9-10 часов.

Во время перехвата российскими самолетами он находился на высоте около 7,6 км. Су-27 армии РФ кружили над ним и сливали на него топливо, вероятно пытаясь испортить его оборудование.

Посол РФ в США Анатолий Антонов после инцидента с американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем заявил, что его страна не хочет "конфронтации" со Штатами, но якобы американская авиация должна держаться подальше "от российской границы".

Представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что российские истребители сбили американский разведывательный беспилотник в международном воздушном пространстве над Черным морем. Однако, по его словам, это не станет преградой для продолжения запусков американских дронов.

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