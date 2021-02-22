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Абсурдная толерантность: алгебра и лыжный спорт стали "расистскими"

22 февраля 2021, 13:54

Британская компания BBC объявила, что катание на лыжах теперь тоже расистское, а в США с расизмом связали алгебру.

лыжный спорт
BBC объявила, что катание на лыжах и сноуборде теперь расистское / УНИАН

Власти американского штата Орегон заявили, что в традиционном курсе математики прослеживаются "идеи превосходства белой расы". По их мнению, объективность этой науки и сосредоточенность на правильном ответе - это расизм. В то же время британская компания BBC объявила, что катание на лыжах и сноуборде теперь тоже расистское, так как там слишком много "белых", а другие расы "недопредставлены".

Как сообщает Fox News, теперь в Орегонском департаменте образования побуждают преподавателей записываться на курсы по продвижению так называемой этноматематики, которая призвана заменить алгебру.

"Объективность теперь считается расизмом. Это часть проблемы. Если есть правильные и неправильные ответы, это уже расизм. Но есть также ряд дополнительных проблем со всей этой программой. Первая - это идея о том, что учителя поддерживают расизм в классе, потому что они расисты, они не видят собственной предвзятости и не могут контролировать проявлений собственного расизма. Другая проблема - это идея о том, что математика - белая дисциплина. Фундаментальная абсурдность этого очевидна любому, кто хоть немного изучил вопрос. И третье - это так называемый "мягкий шовинизм заниженных ожиданий". Людям говорят, что небелые студенты не могут соответствовать заданным стандартам, так что стандарты надо менять", - заявила редактор Post Millenial Либби Эммонс.

По ее словам, дети понимают, когда с ними ведут себя угодливо.

"Они понимают, когда их гладят по головке и говорят им, что они молодцы, при этом что они сами знают, что не справляются. Мы также знаем, что дети преуспевают, когда с них спрашивают. Любой родитель вам это скажет! Когда от ребенка ожидают соответствия какому-то уровню ответственности, дети могут делать успехи. Им это нужно! Им нужна возможность позаботиться о себе и быть на уровне. Каждый ребенок это знает! И когда мы ведем себя с ними так, будто они идиоты, как будто для изучения математики им необходимы уроки интерпретативного танца, дети видят нас насквозь! Не знаю, кто здесь одурачен", - отметила редактор.

А что не так с лыжным спортом

В компании BBC обратили внимание на то, что лыжники все белые на соревнованиях. В ролике, который появился в сети, сказано, что если присмотреться внимательно, то возникают сомнения, что лыжные места гостеприимные, доступные всем и равные для всех.

Кроме того, накануне на сайте BBC вышла статья под названием "Почему так мало темнокожих лыжников и сноубордистов?", в которой сноубордист Фил Янг анализирует, почему некоторые этнические группы так недопредставлены в индустрии лыж и сноуборда.

"Величие горного пейзажа по-прежнему внушает благоговение, хотя и с отступающим ледниковым покровом. Ведь там до сих пор почти полное отсутствие небелых лиц", - сказано в статье.

По словам автора статьи, "барьеры для черных и коричневых начинаются на низовом уровне и во многом связаны с вопросами принятия и принадлежности к сельской местности".

"Это усугубляется брендами наружной рекламы, которые до недавнего времени чувствовали себя обязанными описывать цветных людей через линзу, на фоне высотных жилых домов или стен, украшенных граффити, а не в пустыне", - отметил автор материала.

Он добавил, что Вики Гослинг, исполнительный директор GB Snowsport, признала, что необходимо проделать большую работу, чтобы понять, "что мешает меньшинствам рассматривать снежные виды спорта как жизнеспособный вариант".

"Бренды, организации и курорты должны найти новые способы выхода на новую аудиторию и общения с ней на языке и изображениях, которые привлекают людей за пределами традиционной демографии", - резюмировал автор.

Проявление расизма - о чем сообщалось ранее:

  • Целый список популярных мультфильмов Disney был удален со стриммингового сервиса Disney из-за обвинений в расизме.
  • В США отменили показ фильма Унесенные ветром на сервисе HBO Max. Легендарный фильм о любви, убеждениях и гражданской войне раскритиковали за то, как в нем изображены темнокожие, и что он вообще затрагивает Гражданскую войну в США.

новости США расизм математика лыжник BBC
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