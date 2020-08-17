"Персона нон грата": Европа жестко оценила подавление Лукашенко протестов

Александра Лукашенко назвали персоной нон грата / Reuters

Депутаты Европарламента заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.

При этом президента Александра Лукашенко назвали персоной нон грата в Евросоюзе, говорится в совместном заявлении партий ЕП, сообщает ТАСС.

"Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей", - отмечается в нем.

Как подчеркнул президент Европейского Совета Шарль Мишель, лидеры Европейского Союза 19 августа обсудят последнее развитие событий в Беларуси.

"Я собираю встречу членов Европейского Совета в эту среду в 12:00 для обсуждения ситуации в Беларуси", - сообщил он в микроблоге Twitter.

Он подчеркнул, что народ Беларуси имеет право решать свое будущее и свободно выбирать своего лидера.

Читайте такжеСанкции против режима Лукашенко: в МИД Германии сделали важное уточнение

"Насилие в отношении протестующих неприемлемо и не может быть допустимым", - добавил он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Европейского Совета Баренд Лейтс в микроблоге Twitter сообщил, что чрезвычайное обсуждение событий в Беларуси пройдет в формате видеоконференции.

Напомним, 11 августа 23 депутата Европарламента подписали обращение к руководству Евросоюза с просьбой ввести санкции против чиновников режима Александра Лукашенко. Речь шла о персональных санкциях, предусматривающих запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов.