Дело Онищенко: суд в Германии решил судьбу беглого экс-нардепа

Александр Онищенко / УНИАН

В среду, 27 мая, в Германии суд Высшего земельного суда Ольденбурга принял решение по делу бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко.

Судьи приняли решение отказать в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем Онищенко.

Как сообщает Немецкая волна, суд решил, что невозможно установить, по политическим ли мотивам осуществляется уголовное преследование Онищенко в Украине.

Немецкая Фемида также не исключает, что существует значительная вероятность того, что в случае экстрадиции Онищенко "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах", в том числе и стандарты Европейской конвенции по правам человека. Поэтому экстрадицию назвали недопустимой.

Читайте такжеСАП взялась за российский паспорт ОнищенкоРанее суд обратился к украинским властям с просьбой предоставить детальное описание условий содержания под стражей, на которые мог бы рассчитывать Онищенко в следственном изоляторе в Киеве. Отмечается, что украинская сторона проинформировала немецкий суд "только в общих чертах" о том, что международные стандарты будут соблюдены. Судьи в Ольденбурге сочли подобную информацию недостаточной.

Аргументируя свое решение, судьи сослались на доклад Совета Европы, основанный на материале, собранном в ходе состоявшегося в 2017 и 2018 годах посещения экспертами Европейского комитета против пыток тюрем в Украине. Эксперты комитета указали на "нечеловеческие условия содержания заключенных, унижающих человеческое достоинство".

Кроме того, судьи Высшего земельного суда Ольденбурга также приняли решение об отмене ордера об аресте Онищенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Онищенко обратился с просьбой к Германии о предоставлении политубежища.