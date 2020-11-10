Алиев поиздевался над Пашиняном после заключения перемирия по Карабаху

Алиев поиздевался над Пашиняном после подписания перемирия / УНИАН

Во вторник, 10 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился в видеопослании к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Алиев подчеркнул, что в документе о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе ничего не говорится о статусе Нагорного Карабаха. Документ подписали глава Кремля Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.

"Ну что, Пашинян? Ну, где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет. Пока я президент, не будет статуса", - подчеркнул Алиев в видеообращении.

Он добавил, что Карабах – это территория Азербайджана.

Отметим, во время своего обращения к Пашиняну Алиев все время злорадно улыбался.

Злорадное видеообращение Алиева:

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение о режиме прекращения огня в Карабахе, так как на этом настаивала армия.

По его словам, перспектив у решения проблем, которые стоят перед Ереваном, нет или их ресурс оказался исчерпан.

"Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан", – заявил Пашинян, его цитирует Sputnik Армения.

Он рассказал, что принял это решение, так как последствия продолжения боевых действий были бы гораздо более тяжелыми. По его словам, солдаты сражались в Карабахе без замены и очень устали.

Договор о прекращении войны в Карабахе – о чем сообщалось ранее: