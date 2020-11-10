Алиев поиздевался над Пашиняном после заключения перемирия по Карабаху

Президент Азербайджана записал злорадное видеообращение к премьер-министру Армении.
Во вторник, 10 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился в видеопослании к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Алиев подчеркнул, что в документе о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе ничего не говорится о статусе Нагорного Карабаха. Документ подписали глава Кремля Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.
"Ну что, Пашинян? Ну, где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет. Пока я президент, не будет статуса", - подчеркнул Алиев в видеообращении.
Он добавил, что Карабах – это территория Азербайджана.
Отметим, во время своего обращения к Пашиняну Алиев все время злорадно улыбался.
Злорадное видеообращение Алиева:
В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение о режиме прекращения огня в Карабахе, так как на этом настаивала армия.
По его словам, перспектив у решения проблем, которые стоят перед Ереваном, нет или их ресурс оказался исчерпан.
"Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан", – заявил Пашинян, его цитирует Sputnik Армения.
Он рассказал, что принял это решение, так как последствия продолжения боевых действий были бы гораздо более тяжелыми. По его словам, солдаты сражались в Карабахе без замены и очень устали.
Договор о прекращении войны в Карабахе – о чем сообщалось ранее:
- Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. После подписания документа в Ереване начались массовые беспорядки.
- Тысячи протестующих ворвались в здание правительства Армении и начали разбивать там мебель и технику. Кроме того, возмущенная толпа избила спикера Арарата Мирзояна. На данный момент он находится в больнице.
- Оппозиционные фракции пытаются созвать внеочередное заседание парламента Армении и отменить решение о перемирии. Также оппозиция намерена отправить в отставку премьера Никола Пашиняна.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения капитулировала, подписав договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
- Президент Армении Армен Саргсян заявил, что узнал из прессы о подписании договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.