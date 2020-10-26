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Алиев пригрозил бросить в бой против Армении в Карабахе мощные истребители

26 октября 2020, 11:47

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе все ускоряется и ускоряется.

Алиев
Ильхам Алиев / УНИАН

Азербайджанский президент Ильхам Алиев утверждает, что ставил вопрос о введении санкций против Армении, но представители Минской группа ОБСЕ не желают оказывать давление на официальный турецкий Ереван.

Руководителя Азербайджана цитирует российское информагентство РИА Новости. "Мы поставили на колени Армению на поле боя", ‒ утверждает Алиев. Так же президент Азербайджана уточнил, что Минская группа ОБСЕ не хочет оказывать давление на Ереван, поскольку "замороженный" карабахский конфликт устаивает все стороны, кроме официального Баку.

Алиев считается, что доказательством такого положения дел является то, что Азербайджан неоднократно ставил вопрос о введении международных санкций против Армении, но ОБСЕ не желает оказывать давление на Ереван, а все силы наоборот, направлены на спасение этой страны в рамках военного конфликта в Нагорном Конфликте.

Кроме того, президент Азербайджана пригрозил, что "в случае продолжения иностранной агрессии" официальный Баку кинет в бой в Нагорном Карабахе использовать турецкие истребители модели F-16.

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Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее:

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