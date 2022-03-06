American Express приостанавливает операции в России и Беларуси

В American Express сообщили о приостановке всех операций в России и Беларуси - это дополнение к тем мерам, которые были приняты ранее, сообщает официальный сайт American Express.

В свете продолжающихся необоснованных нападений России на Украину, American Express приостанавливает все операции в России и Беларуси.

Все карты, которые были выпущены ранее по всему миру, больше не будут работать в магазинах или банкоматах России и Беларуси.

Война в Украине 2022

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Реклама

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

Карты, которые были выпущены в российских банках, не будут работать за пределами этих стран в глобальной сети American Express.

"Это в дополнение к предыдущим шагам, которые мы предприняли, включая прекращение наших отношений с банками России, на которые повлияли санкции США и международных правительств", - сказано в сообщении.

Также в American Express отметили, что в течении последних нескольких недель они усердно работали над тем, чтобы поддержать коллег и клиентов в России и Беларуси.

И хотя это решение на них повлияет, в дальнейшем компания будет продолжать делать все возможное, чтобы и далее поддерживать их.