Американский политтехнолог раскрыл истинную тему переговоров Байдена и Путина

Эксперт раскрыл истинную цель встречи Байдена и Путина / Reuters

Известный американский политтехнолог-республиканец Дейн Уотерс считает, что президент США Джо Байден планирует обсудить во время будущей возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным новый договор о ядерном вооружении.

"Это то, зачем он сядет на стол и то, где хочет установить ограничения для Путина. Возможно, Белый дом считает, что чем больше территорий физически захватит Путин, тем больше он сможет разместить там ядерного оружия и представлять большую угрозу для Европы", - сказал Уотерс в интервью изданию Апостроф.

Со своей стороны, Путин хотел бы обсудить с "ядерными государствами" расположение ядерного вооружения за арктическим кругом, где он строит военные базы. Уотерс считает, что президент РФ "собирает то, чем он может управлять для глобального влияния". При этом у Путину вряд ли удастся повторить то, что сделали Сталин, Рузвельт и Черчилль в Ялте.

"Это, конечно, дало бы возможность действовать Путину с большей безнаказанностью. Например, разместить ядерные ракеты на Кубе. Но мы живем в мире демократических стран, Великобритания лишилась своих колоний. И разместить ракеты можно, только если страна даст свое согласие на это. Поэтому я не вижу возможности, чтобы мировые лидеры делили между собой страны, как это было тогда. Хотя мы говорили о нарциссизме Путина. Вы знаете, он бы хотел такое фото, как тогда в Ялте. Он хотел бы. Кроме того, могут быть и исключения по переговорам. В мире еще есть "нетронутые" территории, например, космос, Артика и Антарктика. О том, кто будет контролировать их, можно договариваться", - отметил политтехнолог.

Справка. Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав прошла 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском (Белом) дворце в посёлке Ливадия в 3 км от Ялты, передает Википедия.

Конференция была посвящена установлению послевоенного мирового порядка и стала последней встречей лидеров антигитлеровской коалиции "большой тройки" в доядерную эпоху.

В Ялте принимались основные решения о будущем разделе мира между странами-победительницами. В этом вопросе Рузвельт, Черчилль и Сталин, пойдя на взаимные уступки, пришли к соглашению практически по всем пунктам. В результате конфигурация политической карты мира претерпела существенные территориальные изменения.

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