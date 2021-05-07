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Американский политтехнолог раскрыл истинную тему переговоров Байдена и Путина

7 мая 2021, 05:03
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Мы живем в мире демократических стран. Поэтому сейчас нет возможности, чтобы мировые лидеры делили между собой страны, считает Дейн Уотерс.

Байден, Путин
Эксперт раскрыл истинную цель встречи Байдена и Путина / Reuters

Известный американский политтехнолог-республиканец Дейн Уотерс считает, что президент США Джо Байден планирует обсудить во время будущей возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным новый договор о ядерном вооружении.

"Это то, зачем он сядет на стол и то, где хочет установить ограничения для Путина. Возможно, Белый дом считает, что чем больше территорий физически захватит Путин, тем больше он сможет разместить там ядерного оружия и представлять большую угрозу для Европы", - сказал Уотерс в интервью изданию Апостроф.

Со своей стороны, Путин хотел бы обсудить с "ядерными государствами" расположение ядерного вооружения за арктическим кругом, где он строит военные базы. Уотерс считает, что президент РФ "собирает то, чем он может управлять для глобального влияния". При этом у Путину вряд ли удастся повторить то, что сделали Сталин, Рузвельт и Черчилль в Ялте.

"Это, конечно, дало бы возможность действовать Путину с большей безнаказанностью. Например, разместить ядерные ракеты на Кубе. Но мы живем в мире демократических стран, Великобритания лишилась своих колоний. И разместить ракеты можно, только если страна даст свое согласие на это. Поэтому я не вижу возможности, чтобы мировые лидеры делили между собой страны, как это было тогда. Хотя мы говорили о нарциссизме Путина. Вы знаете, он бы хотел такое фото, как тогда в Ялте. Он хотел бы. Кроме того, могут быть и исключения по переговорам. В мире еще есть "нетронутые" территории, например, космос, Артика и Антарктика. О том, кто будет контролировать их, можно договариваться", - отметил политтехнолог.

Справка. Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав прошла 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском (Белом) дворце в посёлке Ливадия в 3 км от Ялты, передает Википедия.

Конференция была посвящена установлению послевоенного мирового порядка и стала последней встречей лидеров антигитлеровской коалиции "большой тройки" в доядерную эпоху.

В Ялте принимались основные решения о будущем разделе мира между странами-победительницами. В этом вопросе Рузвельт, Черчилль и Сталин, пойдя на взаимные уступки, пришли к соглашению практически по всем пунктам. В результате конфигурация политической карты мира претерпела существенные территориальные изменения.

Встреча Байдена и Путина - о чем ранее писал Главред:

  • Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться во время телефонного разговора в середине апреля.
  • Точные даты не назывались. В качестве места встречи администрация Белого дома предложила третью страну.
  • Власти Австрии предложили провести встречу в Вене. Кремль заявил, что официального ответа относительно встречи не было, и Москва изучает предложение.
  • По данным российских СМИ, глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться 15–16 июня.
  • 5 мая пресс-секретарь Белого дома Дженифер Псаки заявила, что они по-прежнему не располагают подтверждением и повесткой встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.
  • В администрации американского лидера пообещали, что как только будут определены сроки и место саммита, о них тут же сообщат.
  • Как пишет издание Politico, что встреча Байдена и Путина может произойти в одной из семи стран. Это Швейцария, Финляндия, Австрия, Исландия, Чехия, Словения или даже Азербайджан.

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