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Аналитик пояснил, заинтересованы ли западные страны в скором окончании войны

Дмитрий Видоменко
19 июня 2023, 13:29 обновлено 19 июня, 13:36
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Для НАТО желательно, говорит политический аналитик Александр Кочетков, чтобы Украина одержала победу в войне.
Украина, НАТО, Кочетков
Альянс будет дальше строить собственную стратегию - Кочетков / коллаж Главред, фото УНИАН

Для НАТО желательно, чтобы Украина одержала победу над Россией в войне, но и иные, не такие позитивные планы рассматривает. Об этом политический аналитик Александр Кочетков заявил в интервью Главреду.

"Они заинтересованы, чтобы как можно скорее прояснилась ситуация, чтобы появилась определенность – либо туда, либо сюда. Для НАТО желательно, чтобы Украина одержала победу в войне. Но если не будет побеждать, Альянс все равно хочет это понимать, чтобы дальше строить собственную стратегию", ‒ сказал эксперт.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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Вступление Украины в НАТО

Ранее американское издание Axios сообщило, что президент США Джо Байден поддерживает идею генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, согласно которой Запад может одобрить вступление Украины в НАТО без выполнения плана действий по членству в Альянсе. Такое решение может стать компромиссом для всех сторон.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что, действительно, на Западе есть сигналы, указывающие на возможное одобрение евроатлантической интеграции Украины по упрощенной схеме. Он поддержал такую инициативу.

Президент США Джо Байден позже сказал, что ВСУ уже соответствуют стандартам НАТО, однако он пока не поддерживает вступление Украины в Альянс без ПДЧ. По его словам, требования для всех должны быть едиными.

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