"Анджей Дуда - украинец": рашисты в истерике распространяют фейки о президенте Польши

В РФ считают Анджея Дуду украинцем / коллаж Главред

Российские пропагандисты распространяют фейки о том, что президент Польши Анджей Дуда имеет украинское происхождение. Для этого даже откопали старый фейк якобы про его деда. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В РФ уверяют, что дедом Анджея Дуды является Михаил Дуда, который был командиром Украинской Повстанческой Армии, воевал с поляками и принимал участие в событиях на Волыни в 1943 году.

Пропагандисты утверждают, что Дуда был воспитан дедом "в духе нацизма", поэтому сейчас он так поддерживает Украину, а если дословно, то "украинских неонацистов".

Сам же Дуда опроверг эту информацию еще семь лет назад и сообщил, что его дедом является Алоиз Дуда, который жил в Старом Сончи умер в 1992 году.

Михаил Дуда, о котором так вопят рашисты, умер еще в 1950 году и не имел ни одного ребенка.

Российские пропагандисты просто пытаются дискредитировать украинско-польские дружеские отношения.

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Напомним, в РФ распространяли фейк о том, что Вашингтон и Варшава планируют установить "военно-политический контроль Польши" над ее якобы "историческими владениями" в Украине. В связи с фейковым плану, который озвучивает разведка РФ, Польша якобы хочет ввести свои войска в западные области Украины под лозунгом "защиты от российской агрессии".

Также утверждается, что разговоры о мандате этой миссии Польша якобы ведет с администрацией Байдена. Такую миссию, утверждает РФ, Польша хочет организовать без мандата НАТО, но с участием "желающих государств".

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