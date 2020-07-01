Новые санкции против Северного потока-2 внесли в оборонный бюджет США

США хотят остановить строительство Северного потока-2 / Reuters

Сенат США внес в проект бюджета национальной обороны статьи о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток - 2.

Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Стив Вомак в Twitter.

По его словам, Кремль хочет использовать газопровод в качестве инструмента принуждения и увеличить зависимость от российского газа. Вомак добавил, что гордится тем, что является соавтором санкций, которые призваны остановить создание Северного потока - 2.

"Путин хочет использовать газопровод Северный поток-2 в качестве инструмента принуждения. Он хочет подорвать наших союзников в Украине и Польше и увеличить зависимость от российского газа. Я горжусь быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство, и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны", - написал конгрессмен.

Как сообщал Главред, 4 июня в Сенате США был зарегистрирован проект закона о введении дополнительных санкций против компаний, которые связаны с реализацией проекта Северный поток-2. В случае принятия санкционного пакета под американское эмбарго могут попасть компании, оказывающие Nord Stream юридические и страховые услуги.

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин выступает решительно против дополнительных санкций США против Северного потока-2, которые могут затронуть широкий перечень компаний и даже немецкие государственные ведомства.

В конце июня стало известно, что Германия готовит против США масштабные санкции. Они будут введены в действие, если Вашингтон представит новые меры против Северного потока - 2.