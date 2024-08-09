Арест Путина: Мексика официально ответила Украине на ее запрос

Мексиканские власти не захотели арестовывать Путина, если он приедет на инаугурацию президента страны.

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Мексика не будет арестовывать Путина на своей территории / коллаж: Главред, фото: Википедия

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в четверг ответил отказом арестовывать Владимира Путина, если он прилетит в Мексику на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум в октябре. Об этом сообщает издание Reuters.

"Мы не можем этого сделать. Это не наше дело", - цитирует издание слова президента Мексики, сказанные на очередной правительственной пресс-конференции.

Также в издании сообщили, что Украина обратилась к Мексике с просьбой арестовать Путина согласно международному уголовному праву, если российский диктатор поедет на инаугурацию нового президента Мексики, которая пройдет 1 октября.

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В запросе посольства Мексики в Украине от 7 августа указывалось на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС) ООН.

"Мы надеемся, что мексиканское правительство знает, что Владимир Путин - военный преступник, на арест которого выдан ордер", - говорится в заявлении посольства Украины, в котором утверждается, что Путин подозревается в отдаче приказа о похищении украинских детей и вывозе их в Россию.

Также в издании рассказали, что администрация новоизбранного президента Мексики Шейнбаум отправила приглашения всем главам государств, которые поддерживают с Мексикой дипломатические отношения. Приглашение получил в том числе и Путин.

Напомним, что Мексика не является членом МКС, но Россия является.

"Мирный" план Путина и реакция Запада Российский диктатор Путин на фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии выдвинул ряд нелепых "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в частности из тех районов, которые РФ не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва якобы подумает, чтобы сесть за стол переговоров. При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции. Советник американского президента Джейк Салливан сказал, что "мирные предложения" Путина, сделанные на фоне первого дня Саммита мира, противоречат не только уставу ООН, но и здравому смыслу. Во время второго пленарного заседания Салливан подчеркнул недопустимость реализации выдвинутых Россией требований. Итальянский премьер Джорджа Мелони также отреагировала на "предложения" Путина о якобы завершении войны. Ее слова были весьма жесткими и касались не только Путина, но и позиции всего Кремля. "Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться. Это так не будет", - подчеркнула Мелони. По ее словам, надо развеять нарративы путинской пропаганды и "заставить Россию сдаться".

Издание отмечает, что в июне Путин поздравил Шейнбаум, союзницу Лопеса Обрадора, с победой на выборах. Тогда он назвал Мексику "исторически дружественным партнером России в Латинской Америке".

Ордер на арест Путина

Напомним, Украина попросила Мексику арестовать в октябре Путина, согласно решению Международного уголовного суда.

Ранее стало известно, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина в связи с фактами похищения детей из Украины и перевозки их в РФ.

Впоследствии политики Великобритании заявили, что после решения в Гааге Путину стало очень трудно передвигаться по миру.

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