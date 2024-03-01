Армия РФ имеет 2 слабых места: эксперт сказал, какие проблемы тормозят оккупантов

Если лишить Россию шести-семи микрочипов, там ничего не будет летать и ничего не будет производиться. Но, к сожалению, санкции сейчас не действуют.

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Армия РФ имеет 2 слабых места, говорит военный эксперт/ коллаж: Главред, фото: Главред, минобороны РФ

В российской оккупационной армии сейчас есть два принципиально слабых места, которые тормозят их на фронте.

Первое слабое место – скорость подготовки мобилизованных россиян, второе – снижение возможностей производства техники в стране-агрессоре России. Об этом сказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак во время чата на Главреде.

Сейчас у российских оккупантов очень низкая оперативность подготовки мобилизованных. Сами российские эксперты отмечают, что нужно 12 месяцев, чтобы подготовить людей. А в России столько времени нет, говорит Бадрак.

Также происходит снижение технологичности и возможностей производства в стране-агрессоре России. По словам военного эксперта, уже в 2023 году россияне смогли произвести самолетов гораздо меньше – 20 с "хвостиком", хотя анонсировали около 40. Также существенно снижается производственный потенциал танков. Например, единственный производитель танков "Уралвагонзавод" был способен производить в лучшие годы до 150 танков в год, а сейчас они могут рассчитывать на производство 80-100 единиц в год.

"К сожалению, не действуют санкции. Например, недавно один специалист по микроэлектронике сказал мне в частном разговоре, что если лишить Россию шести-семи микрочипов, там ничего не будет летать, ничего не будет производиться. Но чтобы контролировать эти чипы, нужны сверхусилия западных структур. В частности, речь идет о компаниях Siemens и Intel. Как их контролировать, чтобы не было реэкспорта, не понятно. Это пока проблема для мира. Государство не может этого контролировать – только сама компания. Однако это вопрос бизнеса. Компании, которая находится в безопасном месте, в стране, которая не воюет, трудно принять такое решение", – добавил эксперт.

Смотрите видео чата с военным экспертом Валентином Бадраком:

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Ранее младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" сказал, почему РФ начала больше бить баллистикой вместо дронов. Украинские военные сбивают около 85% вражеских дронов, поэтому России не выгодно атаковать Украину именно беспилотниками.

Также ранее Гудименко отметил, что есть три катализатора для развала РФ, и назвал наиболее рабочий. Нужно обращать внимание на те республики, у которых есть внешние границы, считает Юрий Гудименко.

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