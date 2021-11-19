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Армия Украины – не легкий противник: в США объяснили, почему Россия не пойдет в атаку на Киев

19 ноября 2021, 00:44
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Вполне вероятно, что Россия пойдет на обострение конфликта на Донбассе с целью усиления своей переговорной позиции, считают американские журналисты.

Российские войска
Россия не пойдет в наступление на Украину - Москве сейчас это не выгодно, - Foreign Policy / УНИАН

РФ вряд ли пойдет военной атакой на Украину. Признаков наступления на данный момент нет, а украинская армия сейчас не является легким противником. Новое военное вторжение России пока маловероятно, поскольку пока это не выгодно Москве. Скорее всего, следует ожидать обострения конфликта на Донбассе с целью усиления переговорной позиции Кремля.

Об этом говорится в материале Foreign Policy. В издании с уверенностью полагают, что Россия не намерена идти на новый военный конфликт с Украиной, так как российским властям в данный момент такой сценарий не выгоден.

Первый аргумент – это отсутствие маскировки российских военных, которая бывает при подготовке к военной операции. Россия открыто работает над передислокацией войск.

"Настоящее наступление потребовало бы гораздо большей осторожности, и у него были бы другие предупреждающие знаки, такие как усиленные развернутые системы противовоздушной обороны и активация резервных", - указывается в статье.

Также отмечается, что не выгодно воевать сейчас и с ВСУ: украинская армия высоко мотивированная, опытная и модернизированная. При этом новое боестолкновение может привести к непредсказуемым последствиям в виде ядерной войны, в то время как оккупация Украины для России ничего не решит.

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"Украинская армия на данный момент опытная, модернизированная и высоко мотивированная. Она не была бы легким противником - и любая война, помимо того, что она была бы чрезвычайно дорогостоящей с точки зрения войск и материалов, имела бы высокий шанс вовлечь другие стороны, и у нее был бы ужасающий шанс стать ядерной. Даже если бы России все-таки удалось оккупировать Украину, что она от этого получила бы? Оккупация дорога, опасна и часто бесплодна, как США обнаружили в Ираке и Афганистане", - добавил автор.Читайте такжеБитва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по Киеву

Наиболее вероятным сценарием в журнале видят обострение войны на Донбассе, а не новое военное вторжение. Сценарий, о котором говорят на Западе, сегодня не несет выгоды для российского государства.

"Россия действительно может когда-нибудь столкнуться с условиями, при которых вторжение в Украину будет ей выгодно. Но сегодня, если бы Россия напала на Украину, ей было бы много чего терять, практически без какой-либо выгоды. Новое вторжение крайне маловероятно. Гораздо более вероятна эскалация столкновений вдоль линии прекращения огня на Донбассе с целью побудить к дальнейшим переговорам", - подчеркивается в материале.

Войска России у границ Украины

Американские средства массовой информации – The Washington Post и Politico – ранее публиковали статьи, в которых речь шла о стягивании Россией войск к границам Украины. Причем свои заявления они подкрепляли спутниковыми снимками передислокации российских войск.

В НАТО заявили, что Россия действительно сконцентрировала серьезную военную силу у границ Украины. По словам генерального секретаря Альянса, у россиян есть возможность пойти на военную агрессию против украинского государства.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что в Киеве действительно серьезно обеспокоены возможным военным вторжением России. Как утверждает дипломат, угроза остается чрезвычайно высокой – на уровне 2014 года, когда произошла оккупация Крыма и Донбасса.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что РФ принимает ряд мер в связи с якобы "провокационными действиями НАТО" у российских границ. Однако все эти маневры происходят на территории России.

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новости России ВСУ российские войска Foreign Policy новости Украины
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