Атака Украины на Москву не доказана, но Киев сможет бить вглубь России – CNN

Агрессор Россия обвинила Украину в атаке на Москву, однако никаких прямых доказательство этому нет, а Киев решительно отвергает подобные "версии".

https://glavred.info/world/ataka-ukrainy-na-moskvu-ne-dokazana-no-kiev-smozhet-bit-vglub-rossii-cnn-10475236.html Ссылка скопирована

Украина непричастна к ударам дронами по Москве 30 мая / Скриншот соцсети

Кремль обвинил Украину в атаке дронами на Москву, однако на самом деле нет никаких доказательств, что Киев к таким действиям якобы причастен. Однако беспилотники, которые летели на столицу страны-агрессора России, похожи на некоторые модели, которые разрабатываются в Украине.

Журналисты CNN в своем материале пишут, что, несмотря на обвинения Москвы в адрес Киева, никем точно не доказана причастность Украины к атакам дронами Москвы 30 мая.

Однако, дескать, "существуют косвенные признаки причастности Киева".

Одним из таких "подтверждений" назвали заявление волонтера Сергея Притулы, фонд которого собирал деньги на дроны.

Также журналисты считают, что атаки различных объектов на территории России указывают на разработку Украиной моделей, которые могут проникать вглубь РФ.

"В этом контексте упоминается украинский беспилотник большой дальности UJ-22 компании "Укрджет", заявленная дальность действия которого составляет до 800 километров. Один похожий на UJ-22 беспилотник уже находили зимой в 100 км от Москвы. Тогда он то ли упал, то ли был сбит, не причинив никакого вреда. Неясно, был ли какой-нибудь UJ-22 среди дронов, отправленных в Москву на этой неделе, но со скоростью всего 120 км/ч (75 миль в час) и скромной полезной нагрузкой он не причинит серьезной вреда", - считают в CNN.

Атака дронов на Москву

В ночь на 30 мая группа неизвестных дронов атаковала столицу страны-агрессора России Москву.

На город совершили налет 25-30 беспилотников. Некоторые из них попали в многоэтажки, произошли незначительные повреждения.

В социальных сетях россияне подвергли критике "дырявое ПВО" и устроили панику. Некоторые граждане РФ призвали "уничтожить украинскую столицу".

Позже стало известно, что дроны наносили удары неподалеку с имениями российской верхушки. К примеру, один из беспилотников упал в 3 километрах от дачи Путина в Ново-Огарево.

Смотрите видео, в котором Подоляк рассказал об атаке на Москву:

Другие новости: