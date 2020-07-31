Иран согласен выплатить компенсации за самолет МАУ – но есть подвох

Авиакатастрофа МАУ - Иран согласен выплатить компенсации / Reuters

Официальный Тегеран заявил, что Иран согласен выплатить Украине компенсации за сбитый в январе 2020 года украинский пассажирский самолет Boeing компании МАУ. Однако в ближайшее время выплат ждать не стоит.

"Иран согласен на выплату компенсаций, но это займет много времени", – заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает IRNA.

Сумма компенсаций пока не раскрывается.

Напомним, Боинг 737 МАУ Иран был сбит 8 января после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни, погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев (девять членов экипажа и двое пассажиров).

Ранее Иран предложил Украине отказаться от судебных исков по делу о сбивании иранскими военными самолета МАУ. Отмечается, что Киеву и семьям погибших предложили согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы.

Как сообщалось, 6 апреля представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные "правильно" поступили, сбив украинский самолет у Тегерана. Также он заявил, что в Иране за сбитие украинского самолета никого не будут арестовывать.