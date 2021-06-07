Axios выяснил, почему Байден передумал встречаться с Зеленским

Администрация Байдена усмотрела в кадровой политике Киева "отказ Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией".
Белый дом собирался устроить встречу украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена до встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Однако в итоге администрация Байдена передумала приглашать Зеленского в Вашингтон после смены руководства Нафтогаза.
Как пишет портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме, администрация Байдена усмотрела в смене руководства НАКа "отказ Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией".
"Источник в администрации рассказал, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании Нафтогаз", – пишет портал.
Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Байденом до саммита с Путиным. Президент Украины рассказал об ошибке, которую могут допустить в США при подготовке к американо-российскому саммиту.
Встреча Байдена и Путина
- 24 мая прошли консультации Вашингтона и Москвы перед саммитом двух государств и встречей президента Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. По итогам переговоров стороны подтвердили намерение провести мероприятие и опубликовали соответствующие заявления.
- 25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили, что саммит США и России состоится 16 июня в Женеве.
- Позже СМИ сообщили, что саммит Байдена и Путина может состояться не в Женеве, а в имении Lohn, которое находится неподалеку от Берна – столицы Швейцарии.
- Во время саммита США планируют поднять ряд вопросов. В частности, вопрос суверенитета Украины, ситуации в Беларуси и кибербезопасности.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что на встрече Байдена и Путина будут обсуждаться вопросы американо-российских отношений. Однако он допустил обсуждение Украины.
Увольнение Коболева из Нафтогаза:
- 28 апреля Кабинет министров Украины провел собрание акционеров национальной акционерной компании Нафтогаз Украины, по итогам которого работа Набсовета и правления компании была признана неудовлетворительной. В результате было принято решение об отставке руководителя компании Андрея Коболева.
- В НАК Нафтогаз подвергли критике решение правительства и посчитали такой шаг "юридической манипуляцией". В компании уточнили, что собрание акционеров не может вносить предложения об увольнении или назначении главы Нафтогаза, так как этот вопрос остается в компетенции Наблюдательного совета.
- После отставки Коболева Нафтогаз возглавил Юрий Витренко, который в 2018 году был исполнительным директором компании. До недавних пор политик исполнял обязанности министра энергетики в правительстве Дениса Шмыгаля.
- 12 мая послы стран G7 срочно обратились к Кабмину из-за увольнения Коболева. На сегодня наблюдательный совет не может независимо выполнять свои обязанности, говорится в заявлении дипломатов.