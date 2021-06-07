Axios выяснил, почему Байден передумал встречаться с Зеленским / Reuters

Белый дом собирался устроить встречу украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена до встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Однако в итоге администрация Байдена передумала приглашать Зеленского в Вашингтон после смены руководства Нафтогаза.

Как пишет портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме, администрация Байдена усмотрела в смене руководства НАКа "отказ Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией".

"Источник в администрации рассказал, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании Нафтогаз", – пишет портал.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Байденом до саммита с Путиным. Президент Украины рассказал об ошибке, которую могут допустить в США при подготовке к американо-российскому саммиту.

Встреча Байдена и Путина

24 мая прошли консультации Вашингтона и Москвы перед саммитом двух государств и встречей президента Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. По итогам переговоров стороны подтвердили намерение провести мероприятие и опубликовали соответствующие заявления.

25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили, что саммит США и России состоится 16 июня в Женеве.

Позже СМИ сообщили, что саммит Байдена и Путина может состояться не в Женеве, а в имении Lohn, которое находится неподалеку от Берна – столицы Швейцарии.

Во время саммита США планируют поднять ряд вопросов. В частности, вопрос суверенитета Украины, ситуации в Беларуси и кибербезопасности.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что на встрече Байдена и Путина будут обсуждаться вопросы американо-российских отношений. Однако он допустил обсуждение Украины.

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