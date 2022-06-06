Байден объявил чрезвычайную ситуацию в США из-за действий России

Джо Байден / Reuters

После введения санкций против России президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации.

Как говорится на сайте Белого дома, Байден заявляет, что это связано в связи с угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей в стране для потребителей и сбоях на энергетических рынках, вызванных вторжением России в Украину.

"Сообщают о существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса", - указано в сообщении.

Риски в Вашингтоне объясняют влиянием нескольких факторов:

речь идет о глобальном энергетическом кризисе, последовавшем за началом российского вторжения в Украину;

экстремальных погодных условиях в США, связанных с изменением климата.

В некоторых частях США засуха и высокие температуры одновременно негативно сказываются на генерации и увеличивают спрос на электроэнергию.

Поддержка США в войне с Россией

Как сообщал Главред, 1 июня США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 700 млн долларов. В него войдут в том числе и ракетные системы HIMARS.

Как пишет американское издание The Washington Post, администрация Джо Байдена согласовала решение о поставке Украине небольшого количества высокотехнологичных ракетных систем средней дальности. Это критически важное оружия, о котором украинские лидеры просили раньше, пытаясь остановить наступление России на Донбассе.

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