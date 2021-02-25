Байден отменил очередной резонансный указ Трампа

Указ Трампа об иностранцах не решал экономических проблем США - Байден / Reuters

Президент США Джо Байден 24 февраля отменил указ 45-го главы государства Дональда Трампа, предусматривавшего запрет въезда на территорию Америки определенным категориям иностранцев. Решение принято исходя из гуманитарных и экономических причин, сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп подписал указ о запрете ряду категорий иностранцев на въезд в США, мотивируя свое решение спровоцированными коронавирусной эпидемией рисками для американского рынка труда. В дальнейшем Трамп дважды принимал аналогичное решение. Новый хозяин Белого дома решил это отменить.

По словам Байдена, подписанный Трампом документ не способствует урегулированию ряда проблем и негативно отражается на гуманитарной, экономической и миграционной ситуации.

"Это вредит Соединенным Штатам, в том числе мешает членам семей граждан США и законным постоянным жителям воссоединиться со своими семьями. Это также вредит отраслям экономики США, в которых работают специалисты со всего мира. И это вредит людям, которые получили иммиграционные визы в рамках ежегодной лотереи", - считает он.Читайте такжеНаперекор Трампу: Байден возвращает США в Совет ООН по правам человека

Какие указы Трампа отменил Байден

После того как Джо Байден официально стал президентом США, он подписал ряд указов, отменяющих подписанные Трампом документы:

Об отмене решения о выходе из Всемирной организации здравоохранения

О возвращении Штатов в Парижское соглашение по Климату

О запрете на въезд в США граждан ряда мусульманских стран

Об отмене режима ЧП в связи с ситуацией в Мексике.

В результате указа об отмене режима чрезвычайного положения в Мексике, Байден прекратил строительство стены на южной границе, которую строили по решению Трампа с целью противодействия нелегальной миграции.