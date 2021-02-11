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Байден остановил строительство скандальной стены Трампа

11 февраля 2021, 18:32
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Президент США дал указание провести тщательный анализ всех ресурсов, направленных на проект строительства стены на границе с Мексикой.

Байден
Байден закрыл строительство стены на границе с Мексикой / Reuters

Президент США Джо Байден остановил реализацию проекта своего предшественника Дональда Трампа на границе с Мексикой, где строилась стена с установкой систем предупреждения проникновения незаконных мигрантов.

"Я пришел к выводу, что объявление режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным", - говорится в письме, которое Байден направил спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Байден также остановил финансирование этого проекта, заявил, что не допустит траты средств налогоплательщиков на этот проект и потребовал пересмотреть все ресурсы, направленные на его реализацию.

Отметим, строительство разделительной стены на границе с Мексикой стало одним из главных пунктов предвыборной программы экс-президента США Дональда Трампа в 2016 году.

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Сменивший его Джо Байден сразу после инаугурации в 2021 году не только остановил проект, но и отменил указ предшественника о выходе из Всемирной организации здравоохранения.

Как ранее сообщал Главред:

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