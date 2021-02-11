Байден остановил строительство скандальной стены Трампа

Президент США дал указание провести тщательный анализ всех ресурсов, направленных на проект строительства стены на границе с Мексикой.
Президент США Джо Байден остановил реализацию проекта своего предшественника Дональда Трампа на границе с Мексикой, где строилась стена с установкой систем предупреждения проникновения незаконных мигрантов.
"Я пришел к выводу, что объявление режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным", - говорится в письме, которое Байден направил спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Байден также остановил финансирование этого проекта, заявил, что не допустит траты средств налогоплательщиков на этот проект и потребовал пересмотреть все ресурсы, направленные на его реализацию.
Отметим, строительство разделительной стены на границе с Мексикой стало одним из главных пунктов предвыборной программы экс-президента США Дональда Трампа в 2016 году.
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Сменивший его Джо Байден сразу после инаугурации в 2021 году не только остановил проект, но и отменил указ предшественника о выходе из Всемирной организации здравоохранения.
Как ранее сообщал Главред:
- Президент США Джо Байден в ходе своего телефонного разговоры с главой РФ Владимиром Путиным 26 января заверил российского президента в том, что Вашингтон решительно настроен на поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
- Советник главы правления НАК Нафтогаз Лана Зеркаль отметила, что Вашингтон демонстрирует усиление поддержки Киева. При этом после смены правительства в США идут серьезные разговоры о планах по остановке строительства российского газопровода Северный поток-2.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина и США могут усилить сотрудничество в сфере туризма. В будущем не исключены переговоры о безвизовом режиме.