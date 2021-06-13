Байден раскрыл, как будет вести себя на встрече с Путиным

Джо Байден утверждал, что с Владимиром Путиным будет общаться очень прямо / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным будет очень прямолинейным.

Встреча может обеспечить пути американо-российского сотрудничества, в частности, по вопросам климата, рассказал лидер США на пресс-конференции после саммита Большой семерки (G7) в британском Корнуолле, сообщает CNN.

Байден подчеркнул, что Штаты не ищут конфликта с Россией, а хотят исправить те действия, которые, по их мнению, противоречат международным нормам.

У главы США спросили, почему президент РФ не начал действовать по-другому после всех шагов, предпринятых США? Байден ответил на вопрос со смехом: "Это Владимир Путин".

"Речь идет о том, чтобы я четко понял, какие условия есть для улучшения отношений с Россией… Мы с ним поговорим. Я знаю, вы не сомневаетесь, что я буду с ним очень прямолинеен", – высказался лидер Штатов о будущей встрече с Путиным.

США выступили против агрессии России в отношении Украины в 2014 году и наказали РФ санкциями.

Читайте такжеReuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и ПутинаНапомним, Джо Байден 26 января впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону в качестве президента США. Инаугурация Байдена прошла 20 января.

В середине апреля лидеры Штатов и России еще раз пообщались по телефону. Во время разговора американский лидер предложил Путину встретиться на территории третьей страны.

В конце мая в Кремле сообщили, что Путин и Байден встретятся 16 июня в швейцарском городе Женева.

Справка. Джо Байден с 20 января 2009 года по 20 января 2017-го был вице-президентом Штатов.

Владимир Путин руководит Россией более 20 лет – его впервые избрали президентом 26 марта 2000 года.

Байден в 2011 году приезжал в Москву и встречался с Путиным.