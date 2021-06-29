УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Байден старается понравиться Путину – эксперт

29 июня 2021, 08:55
Прослушать новость
Остановить

Аппаратчики из ЦК КПСС еще в 1979 году увидели суть Джо Байдена точнее, чем американские избиратели. Это его "любовь к показухе".

Андрей Илларионов
Андрей Илларионов объяснил, почему США дали заднюю в вопросе Северного потока-2 / УНІАН

Администрация президента США дала заднюю в отношении проекта трубопровода Северный поток-2, потому что это был личный выбор нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, который, в отличие от своего предшественника, президента Дональда Трампа, остановившего строительство этого газопровода, очень хочет подружиться с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Такое мнение озвучил в комментарии Главреду экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

Реклама

Эксперт отметил, что в Москве Байден хорошо известен со времени его поездки в СССР в 1979 году.

"Он очень хотел понравиться коммунистическим вождям. По результатам его поездки международный отдел ЦК КПСС составил записку, в которой говорилось, что главной чертой сенатора Байдена является склонность к показухе. Циничные аппаратчики из ЦК КПСС увидели суть Байдена точнее, чем американские избиратели, которые шесть раз голосовали за него на выборах в Сенат, на пост вице-президента и президента", - рассказал Илларионов.

По его словам, за пять десятилетий политической деятельности главная характеристика Байдена - любовь к показухе - осталась неизменной.

Читайте такжеБайден ругался с Госдепом из-за санкций по Северному потоку-2 - Washington Post"Ему важно стараться производить впечатление - на избирателей, Конгресс, СМИ. Сейчас он пытался понравиться Путину", - считает Илларионов.

Как сообщал Главред, в конце мая президент США Джо Байден заявил, что его администрация решила не вводить санкции против компании-оператора проекта трубопровода Северный поток-2 Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига потому, что газопровод уже практически достроен, и штрафные меры на данном этапе стали бы "контрпродуктивными".

Байден отметил, что с самого начала выступал против Северного потока-2. При этом он добавил, что "не может предписывать Германии, что ей делать, а что - нет".

новости США Владимир Путин Джо Байден Северный поток-2 Андрей Илларионов
Сейчас вы просматриваете новость «Байден старается понравиться Путину – эксперт». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Шуточные поздравления с Днем Конституции УкраиныШуточные поздравления с Днем Конституции Украины Илона Гвоздева рассказала, с кем ездила на отдых, где устроила эротическую фотосессиюИлона Гвоздева рассказала, с кем ездила на отдых, где устроила эротическую фотосессию Настя Каменских призналась в еще одном пристрастии кроме ПотапаНастя Каменских призналась в еще одном пристрастии кроме Потапа Россия перестаралась в своей любимой "игре в сумашедшего"Россия перестаралась в своей любимой "игре в сумашедшего" Дима Монатик признался, что дети довели его до слезДима Монатик признался, что дети довели его до слез

Последние новости

08:55

Байден старается понравиться Путину – эксперт

08:50

В Индии людей тысячами косит "черная плесень": новые данные Видео

08:45

Возвращение Крыма и смена власти в России: Илларионов оценил шансы на успех Украины Видео

08:22

Гороскоп на 29 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный "переворот" и крайне неудачные покупки Видео

08:17

Коронавирус в Украине установил новый рекорд с начала 2021 года Видео

Реклама
08:09

Политолог спрогнозировал, когда именно Россия развалится Видео

08:00

Третья мировая война из-за Крыма: Украину предупредили об опасности Видео

07:45

Новый порядок: как Сингапур добровольно станет цифровым концлагерем мнение

07:27

Проявляется только у вакцинированных: назван новый симптом коронавируса Видео

07:10

Месяц сложностей и конфликтов: астрологический прогноз от Влада Росса на июль-2021 Видео

06:42

Вакцинированных от коронавируса препаратом Covishield индийцев не пускают в ЕС – СМИ Видео

06:31

Эксперимент украинского народа с президентом Зеленским мнение

06:02

Кудрявая шегги в стиле 70-х и прическа Рэйчел из 90-х: самые модные женские стрижки лето 2021 Фото Видео

05:28

Антиперспирант с алюминием провоцирует рак или нет: ответ эксперта

04:22

Ученые спрогнозировали человечеству на Земле печальное будущее Видео

03:50

Врачи нашли новый скрытый признак высокого уровня холестерина в теле Видео

02:30

Гороскоп на завтра 1 июля 2021 всех знаков Зодиака: повышение, надбавка и ловушка завистников Видео

02:03

Гороскоп на завтра 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот" Видео

01:44

Удушливая жара в июле и осень в августе: синоптик дал прогноз погоды до конца лета Видео

00:51

Диетолог рассказал, как улучшить здоровье с помощью куркумы Видео

Реклама
28 июня, понедельник
23:46

Биолог рассказал, когда и как найденный в Индии новый вирус будет распространяться по миру

23:32

Кому и почему нельзя есть гречку: врач предупредила о последствиях Видео

23:16

Температура в Киеве "поползет" вверх и обрушится: синоптик назвал дату погодной неприятности Видео

23:11

В Госдепе США откровенно оценили шансы экстрадиции Фирташа Видео

22:54

Много аксессуаров одновременно - огромная модная тенденция лета 2021: как их сочетать Видео

22:44

Зеленский подписал закон о "налоге на Google" Видео

22:26

Евро-2020: тренер шведов высказался о завтрашнем матче против сборной Украины

21:49

"Учат, что Христос был бисексуалом": Лавров отличился новым антизападным бредом Видео

21:45

"Ватник ватника": украинские боксеры оскандалились из-за подарка Басте

21:05

6 грубых ошибок по уходу за лицом, которые "убивают" молодость и провоцируют старение Видео

20:59

"Что это за два "деда-мопеда": Арахамия в Раде не узнал соавторов Конституции

20:36

"Слава Украине, г*вно - России": под Днепром священник ПЦУ устроил скандал против УПЦ (МП) Видео

20:36

Масштабный пожар в Лондоне: все подробности и информация о пострадавших Видео

20:27

Жители оккупированного Донбасса недополучили 900 млрд пенсий - Кабмин

20:18

Парадоксы украинского конституционализма мнение

19:56

МакSим в коме: у певицы обнаружили еще один опасный недуг

19:55

Вспышки и хаос: опубликован июльский лунный календарь 2021

19:41

Эксперты рассказали, почему есть риск увеличения цен на мясо и яйца Видео

19:27

Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной Украины по футболу Видео

19:10

Кучма объяснил, почему Конституция должна меняться

Реклама
18:56

В Турции автобус с украинцами попал в ДТП, есть пострадавшие

18:36

"Это кошмар": в Скадовске лошадь "превратили" в зебру и катали на ней отдыхающих

18:25

Конституция Украины: сакральный текст или рабочий документ мнение

18:08

Байден против членства Украины в НАТО – эксперт

17:38

"Везде в Украине могут звучать мои песни": Киркоров радостно оценил исключение из черного списка

17:03

Сельдерей крайне опасен – кандидат наук Видео

16:53

На Днепропетровщине пес охранника жестоко покусал пьяного туриста Видео

16:25

Названы наиболее опасные продукты для мозга человека

15:53

Головой об асфальт и удар ногой в спину: в Киеве подрались девушки-подростки Видео

15:52

Повышения пенсий в июле не будет: когда Минсоцполитики оформит надбавку Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять