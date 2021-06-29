Байден старается понравиться Путину – эксперт

Андрей Илларионов объяснил, почему США дали заднюю в вопросе Северного потока-2 / УНІАН

Администрация президента США дала заднюю в отношении проекта трубопровода Северный поток-2, потому что это был личный выбор нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, который, в отличие от своего предшественника, президента Дональда Трампа, остановившего строительство этого газопровода, очень хочет подружиться с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Такое мнение озвучил в комментарии Главреду экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

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Эксперт отметил, что в Москве Байден хорошо известен со времени его поездки в СССР в 1979 году.

"Он очень хотел понравиться коммунистическим вождям. По результатам его поездки международный отдел ЦК КПСС составил записку, в которой говорилось, что главной чертой сенатора Байдена является склонность к показухе. Циничные аппаратчики из ЦК КПСС увидели суть Байдена точнее, чем американские избиратели, которые шесть раз голосовали за него на выборах в Сенат, на пост вице-президента и президента", - рассказал Илларионов.

По его словам, за пять десятилетий политической деятельности главная характеристика Байдена - любовь к показухе - осталась неизменной.

Читайте такжеБайден ругался с Госдепом из-за санкций по Северному потоку-2 - Washington Post"Ему важно стараться производить впечатление - на избирателей, Конгресс, СМИ. Сейчас он пытался понравиться Путину", - считает Илларионов.

Как сообщал Главред, в конце мая президент США Джо Байден заявил, что его администрация решила не вводить санкции против компании-оператора проекта трубопровода Северный поток-2 Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига потому, что газопровод уже практически достроен, и штрафные меры на данном этапе стали бы "контрпродуктивными".

Байден отметил, что с самого начала выступал против Северного потока-2. При этом он добавил, что "не может предписывать Германии, что ей делать, а что - нет".