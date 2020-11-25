Байден установил рекорд Америки по числу полученных на выборах голосов

За Джо Байдена проголосовали более 80 миллионов избирателей.
"Демократ" Джо Байден стал первым кандидатом в президенты США, который набрал более 80 миллионов голосов избирателей.
Новый рекорд, установленный Байденом, укрепляет его решающую победу над Трампом, пишет CNN.
По состоянию на вечер вторника, 24 ноября, Байден набрал более 80,01 млн голосов, а президент Дональд Трамп - более 73,8 млн голосов. Вероятно, это количество голосов увеличится, поскольку подсчет бюллетеней продолжается по всей стране.
Таким образом Байден установил рекорд в истории Америки. Трамп – на втором место в истории по количеству голосов избирателей.
Согласно данным подсчета в режиме реального времени, Джо Байден получил 306 голосов выборщиков. Результат Трампа – 232 голоса выборщиков. Для того, чтобы стать президентом, необходимы 270 голосов выборщиков.
Выборы в США – последние новости:
- Дональд Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, а сам победитель выборов огласил шесть кандидатов на ключевые должности в своей администрации.
- При этом Трамп отказывается признать свое поражение и называет выборы сфальсифицированными. Он заявил, что продолжит бороться в судах.
- Госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 24 ноября, заявил, что Государственный департамент начал процесс передачи дел избранному президенту Джо Байдену.
- В Пентагоне также сообщили, что получили уведомление о старте процедуры передачи власти Джо Байдену, который победил на президентских выборах.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.