Байден установил рекорд Америки по числу полученных на выборах голосов

Джо Байден побеждает на выборах президента / GettyImages

"Демократ" Джо Байден стал первым кандидатом в президенты США, который набрал более 80 миллионов голосов избирателей.

Новый рекорд, установленный Байденом, укрепляет его решающую победу над Трампом, пишет CNN.

По состоянию на вечер вторника, 24 ноября, Байден набрал более 80,01 млн голосов, а президент Дональд Трамп - более 73,8 млн голосов. Вероятно, это количество голосов увеличится, поскольку подсчет бюллетеней продолжается по всей стране.

Таким образом Байден установил рекорд в истории Америки. Трамп – на втором место в истории по количеству голосов избирателей.

Согласно данным подсчета в режиме реального времени, Джо Байден получил 306 голосов выборщиков. Результат Трампа – 232 голоса выборщиков. Для того, чтобы стать президентом, необходимы 270 голосов выборщиков.

foxnews.com

Выборы в США – последние новости:

Дональд Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, а сам победитель выборов огласил шесть кандидатов на ключевые должности в своей администрации.

При этом Трамп отказывается признать свое поражение и называет выборы сфальсифицированными. Он заявил, что продолжит бороться в судах.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 24 ноября, заявил, что Государственный департамент начал процесс передачи дел избранному президенту Джо Байдену.

В Пентагоне также сообщили, что получили уведомление о старте процедуры передачи власти Джо Байдену, который победил на президентских выборах.