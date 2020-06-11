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Беларусь получила первую партию нефти из США: стали известны подробности

11 июня 2020, 18:15

Белорусский завод по переработке нефтепродуктов Нафтан 11 июня получил первую партию американской нефти.

Нефть, цены
Беларусь купила 77 тысяч тонн нефти у США / Reuters

В четверг, 11 июня, на белорусский НПЗ Нафтан поступила первая партия нефти из США. Танкер с 77 тысячами тонн прибыл из Америки в Клайпеды еще на прошлой неделе, после чего его перегнали в Беларусь.

Об этом рассказал пресс-секретарь корпорации Белнефтехим Александр Тищенко.

"Американская нефть уже начала поступать на "Нафтан". В полдень нефть начали сливать из цистерн прибывшего утром состава", - заявил он.

Также он добавил, что в Беларусь прибыли 60 цистерн с черным золотом. Из них 17 – это американская нефть, остальные цистерны заполнены топливом из Саудовской Аравии.

В течение 10 дней все цистерны с американской нефтью поступят на баланс Нафтана.

Напоследок Тищенко подчеркнул, что нефть из США – это уже 12-я танкерная поставка топлива в рамках политики Беларуси по диверсификации энергетических ресурсов.

Напомним, в Беларуси впервые о поставках нефти из США заявили еще 15 мая. Представители официального Минска отчитались о договоренностях с Вашингтоном, подчеркнув намерение развивать партнерство с американцами в энергетической сфере и в дальнейшем.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия продает газ его стране в два раза дороже, чем Европе, и призвал правительство решить эту проблему.

энергетика экономика нефть Беларусь США
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