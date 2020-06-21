"Вернуть Беларусь под плетку и одеть в лапти": Лукашенко предупредил белорусов об опасности

Лукашенко предупредил белорусов об опасности / УНИАН

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что внешние силы хотят вернуть страну "под плетку и одеть в лапти".

Об этом сообщает портал БЕЛТА.

Лукашенко, выступая на открытии мемориального комплекса на месте сожженной во время Второй мировой войны нацистами деревни Ола, заявил ‒ ему раньше никогда не приходила в голову мысль о том, что в мирной и независимой Белоруссии вновь возникнет необходимость отстаивать суверенитет.

Читайте такжеЛукашенко отправил в тюрьму 16 топ-менеджеров ГазпромаПо его словам, вокруг много людей, которые будут стараться "влезть" в дела Белоруссии — по причине зависти либо потому, что им не нравится независимый белорусский народ.

"Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти", — заявил Лукашенко и призвал жителей Беларуси не расслабляться.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял о том, что Внешние игроки пытаются раскачать ситуацию, однако в Минске знают об их планах, и лично он как президент готов предпринимать жесткие меры для сохранения политической стабильности на территории государства.

"Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану", ‒ подытожил он.