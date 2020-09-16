Белорусская оппозиция анонсировала создание "списка Колесниковой"

Действия Лукашенко показали, что "нужны более радикальные шаги", отметила Тихановская.
В Беларуси будет создан санкционный список имени арестованной члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которая сейчас находится в СИЗО, заявила лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская.
Об этом Тихановская рассказала в интервью LB.
По ее словам, перед оппозицией Беларуси сейчас стоит очень много задач, среди которых решение ситуации не только с Колесниковой, но и с другими политзаключенными.
Отвечая на вопрос, появится ли в будущем санкционный "список Колесниковой", Тихановская сказала: "Да, конечно, появится".
Она отметила, что оппозиция изначально рассчитывала на диалог власти и народа. Но действия Лукашенко показали, что "нужны более радикальные шаги", одним из которых может быть создание санкционного списка.
Заявления Тихановской – о чем она говорила ранее:
- 15 сентября лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что деньги, выделенные Россией президенту Беларуси Александру Лукашенко, идут не на что-то крайне необходимое белорусскому государству, а на агрессивные действия.
- 15 сентября Светлана Тихановская высказала сожаление от имени всего белорусского народа в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин поддержал "диктатора" Александра Лукашенко.
- 11 сентября лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила поддержку Россией режима Александра Лукашенко. Как подчеркнула она в интервью польской Rzeczpospolita, РФ пока умеренно поддерживает Минск. По ее мнению, президент России занял выжидательную позицию.
Автор: Адриана Бубновская