Белорусская оппозиция анонсировала создание "списка Колесниковой"

В Беларуси появится список Колесниковой / Reuters

В Беларуси будет создан санкционный список имени арестованной члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которая сейчас находится в СИЗО, заявила лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская.

Об этом Тихановская рассказала в интервью LB.

По ее словам, перед оппозицией Беларуси сейчас стоит очень много задач, среди которых решение ситуации не только с Колесниковой, но и с другими политзаключенными.

Отвечая на вопрос, появится ли в будущем санкционный "список Колесниковой", Тихановская сказала: "Да, конечно, появится".

Она отметила, что оппозиция изначально рассчитывала на диалог власти и народа. Но действия Лукашенко показали, что "нужны более радикальные шаги", одним из которых может быть создание санкционного списка.

Заявления Тихановской – о чем она говорила ранее: