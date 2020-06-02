"Злоупотребление властью": Евросоюз поддержал протесты в США

Евросоюз осуждает проявление насилия в США / Фото: REUTERS

В Евросоюзе осуждают обстоятельства, при которых погиб афроамериканец Джордж Флойд и считают трагический инцидент результатом злоупотребления властью в США. При этом в ЕС считают, что американцы вправе выражать протест мирным путем.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

По его словам, с подобными проявлением насилия нужно усердно бороться и надеяться, что силовые структуры по всему миру не будут действовать жестко.

"Это - злоупотребление властью, которое надо заклеймить и с которым необходимо бороться", - сказал глава европейской дипломатии во время своего выступления в Брюсселе.

Также он отметил, что граждане США вправе выражать протест мирным путем.

"Мы поддерживаем право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие и расизм любого рода", - сказал Боррель.

Напоследок политик подчеркнул, что европейцы, как и американцы, шокированы гибелью Джорджа Флойда и осудил действия полицейского, причастного к смерти афроамериканца.

Напомним, 25 мая в США из-за гибели Джорджа Флойда, которого фактически задушил полицейский, начались массовые протесты, позже переросшие в волну беспорядков.