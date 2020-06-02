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В Сент-Луисе протестующие открыли огонь по полицейским – видео

2 июня 2020, 10:46

Ранения получили четверо сотрудников американской полиции.

Протесты в США
В США продолжаются массовые протесты / Reuters

В ночь на вторник, 2 июля, в ходе протестов в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, протестующие открыли огонь по полицейским. Четверо копов получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщает местное издание St. Louis Post-Dispatch.

Накануне сотни протестующих собрались на акцию протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Ближе к вечеру обстановка в городе накалилась. В час ночи по местному времени протестующие открыли огонь по полицейским, в результате чего четверо сотрудников правоохранительных органов получили огнестрельные ранения.

В сообщении подчеркивается, что полицейские госпитализированы. Однако характер ранений незначителен – все копы находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, в Штатах продолжаются протесты и массовые беспорядки после того, как полицейский задушил амфроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов всех штатов развернуть Нацгвардию с целью прекращения бунтов по всей стране. Глава государства также добавил, что он готов применить силы американской армии для пресечения массовых беспорядков на территории Штатов.

США массовые беспорядки протесты Джордж Флойд
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