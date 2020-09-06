Бывший адвокат Трампа рассказал, чем Путин поразил Трампа

Дональд Трамп пытался вовлечь Россию в президентскую кампанию в США в 2016 году, утверждает Майкл Коэн.
Американский глава государства Дональд Трамп был впечатлен особенностями государственного управления в России под руководством Владимира Путина и считал, что глава РФ является богатейшим человеком на планете.
Об этом пишет экс-адвокат главы США Майкл Коэн в своей книге, часть из которой пересказали журналисты The Washington Post.
По его словам, Трамп был впечатлен тем, как Путину удалось взять под контроль всю Россию и управлять ею как собственным бизнесом.
"(Путин смог, - ред.) захватить всю нацию и управлять ею, как будто своей личной компанией – как Trump Organization", - говорил Трамп по словам Коэна.
Кроме того, как утверждает адвокат, Трамп преувеличивал финансовое состояние российского президента.
"Он ошибочно считал Путина самым богатым человеком в мире", - заявил юрист.Читайте такжеДети Трампа активно пытались строить Trump Tower в Москве - экс-адвокат президента США
Также Коэн подчеркнул, что Трамп якобы пытался сделать так, чтобы Россия вмешивалась в президентскую кампанию США 2016 года на стороне бизнесмена.
- Напомним, экс-адвокат Трампа Майкл Коэн отбывает трехлетнее тюремное заключение по обвинению в финансовых и налоговых преступлениях. Ранее адвокат заявлял, что ему еще есть что сказать о работе на Трампа. Американский глава государства, в свою очередь, называет Коэна мошенником.
- Дональд Трамп был избран президентом Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии в ноябре 2016 года. На предстоящих президентских выборах Трамп вновь баллотируется от республиканцев. Его соперником станет кандидат от Демократической партии Джо Байден, который недавно выразил желание сразиться с президентом в рамках дебатов.