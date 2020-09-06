Бывший адвокат Трампа рассказал, чем Путин поразил Трампа

Трамп считал Путина самым богатым человеком в мире - Коэн / Reuters

Американский глава государства Дональд Трамп был впечатлен особенностями государственного управления в России под руководством Владимира Путина и считал, что глава РФ является богатейшим человеком на планете.

Об этом пишет экс-адвокат главы США Майкл Коэн в своей книге, часть из которой пересказали журналисты The Washington Post.

По его словам, Трамп был впечатлен тем, как Путину удалось взять под контроль всю Россию и управлять ею как собственным бизнесом.

"(Путин смог, - ред.) захватить всю нацию и управлять ею, как будто своей личной компанией – как Trump Organization", - говорил Трамп по словам Коэна.

Кроме того, как утверждает адвокат, Трамп преувеличивал финансовое состояние российского президента.

"Он ошибочно считал Путина самым богатым человеком в мире", - заявил юрист.Читайте такжеДети Трампа активно пытались строить Trump Tower в Москве - экс-адвокат президента США

Также Коэн подчеркнул, что Трамп якобы пытался сделать так, чтобы Россия вмешивалась в президентскую кампанию США 2016 года на стороне бизнесмена.