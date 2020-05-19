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Цена на газ для Беларуси: Путин назвал Лукашенко свое главное условие

19 мая 2020, 18:26

Путин не намерен идти на уступки государствам ЕАЭС по вопросу цены на энергоноситель.

Путин
Россия не намерена пересматривать цены на газ для государств-партнеров / Reuters

Цена на газ для государств Евразийского экономического союза формируется на рыночной основе. Для ее пересмотра в рамках объединения нужно создать единую бюджетную и налоговую систему. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ответ на просьбу белорусского главы государства о поиске компромисса по поводу цены на голубое топливо.

Президент Беларуси Лукашенко заявил, что уже в течение нескольких лет государства не могут договориться об оптимальной цене на газ. В ответ Путин акцентировал внимание на том, что цена отталкивается от рынка и обоснована реальной картиной.

"Цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры. Учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал. Это, хочу подчеркнуть, обычная мировая практика", - сказал Путин на видеосовещании ЕАЭС.

Российский президент отметил, что введение единого тарифа, идею которого отстаивает Армения и Беларусь, можно реализовать только в условиях объединения бюджетной и фискальной систем. В данный момент Путин не видит возможности для реализации такой задачи.

"Что касается единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то он может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и с единой налоговой системой. Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС пока ещё не достигнут", - подчеркнул Путин.

Ранее Лукашенко рассказал, что Россия продает Европе газ практически в два раза дешевле, чем Беларуси и призвал белорусское правительство найти выход из сложившейся ситуации.

Тем временем Беларусь в рамках программы по диверсификации нефтяных поставок начала закупать нефть в США.

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