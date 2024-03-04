УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Что нужно для перелома на фронте: названы главные преимущества ракет Taurus

Алексей Тесля
4 марта 2024, 17:13
Для перелома ситуации на поле боя необходим комплекс факторов, уверен Руслан Левиев.
Германия, Taurus
Украина может получить немецкие ракеты Taurus / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Немецкие ракеты Taurus помогут ВСУ улучшить тактическую ситуацию, заявил основатель Conflict Intelligence Team и военный аналитик Руслан Левиев.

Вместе с тем он считает, что немецкие ракеты не смогут переломить ход войны. Об этом он заявил в комментарии BILD.

"Они не являются game changers. Даже если эти Taurus дадут и даже если условно в бесконечном количестве, то они да, помогут, улучшат тактические ситуации на отдельных местах и в отдельных условиях. Но ход войны не переломят", - говорит эксперт.

видео дня

Вместе с тем он обратил внимание на то, что для перелома ситуации на поле боя необходим комплекс факторов, который включает в себя множество компонентов.

"В том числе вопросы противовоздушной обороны, наличия вооружений и обученности сухопутных войск. Но тем не менее Taurus действительно очень важны", - добавил Левиев.

Ракета Таурус, инфографика
\/ коллаж Главред

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Ранее Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus и назвал причину. Немецкий канцлер считает, что предоставление Украине таких ракет может втянуть ФРГ в войну.

Напомним, Германия отказывается передавать Украине ракеты Taurus из-за возможности их использования для атак по территории России, заявил канцлер Олаф Шольц.

Как сообщал Главред, канцлеру Германии Олафу Шольцу не понравился вопрос о том, почему страна до сих пор не поставляет ракеты Taurus Украине. Вместо этого он подчеркнул, что Германия тратит больше всего в Европе на помощь Украине.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Германии война России и Украины Ракеты Taurus
Реклама

Главное за день

Бронь от мобилизации с учетом налогов: премьер - о важных изменениях

Бронь от мобилизации с учетом налогов: премьер - о важных изменениях

16:37 Украина
РФ применила тактику "выжженной земли": в ВСУ назвали способы противодействия КАБам

РФ применила тактику "выжженной земли": в ВСУ назвали способы противодействия КАБам

15:53 Украина
РФ выбрала новую цель после Авдеевки: в ВСУ назвали самую "горячую точку" фронта

РФ выбрала новую цель после Авдеевки: в ВСУ назвали самую "горячую точку" фронта

15:16 Украина
Все главные новости

Популярное

Королеве Камилле придется уйти - жена Чарльза III бросает свои обязанности 66461

Королеве Камилле придется уйти - жена Чарльза III бросает свои обязанности

Непогода возвращается: в Украину врываются снегопады 57108

Непогода возвращается: в Украину врываются снегопады

Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря: она затянется на неделю 36562

Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря: она затянется на неделю

«Откажусь от престола»: наследник короля Чарльза ошеломил выбором 21516

"Откажусь от престола": наследник короля Чарльза ошеломил выбором

Последние новости

17:13

Что нужно для перелома на фронте: названы главные преимущества ракет Taurus

17:00

Кого нельзя пускать в дом 5 марта, чтобы не потерять достаток и счастье: приметы

17:00

Опять за старое: Мурат Налчаджиоглу женится в третий раз

16:55

Франция обратилась в НАТО по отправке войск в Украину еще до заявления Макрона - СМИ

16:51

Украинцы могут получить новые выплаты от ООН: что для этого нужно

РФ весной-летом будет наступать и "шатать" Украину, но шансов на Киев и Харьков у нее нет – СвитанРФ весной-летом будет наступать и "шатать" Украину, но шансов на Киев и Харьков у нее нет – Свитан
16:46

Что делать, если полотенца воняют: простой способ избавиться от запаха

16:37

Бронь от мобилизации с учетом налогов: премьер - о важных изменениях

16:14

ЧФ "зажали в угол": военный эксперт назвал, чем можно добивать корабли РФВидео

15:53

РФ применила тактику "выжженной земли": в ВСУ назвали способы противодействия КАБам

Реклама
15:40

Евровидение-2024: Израиль сменит конкурсную песню под угрозой дисквалификации

15:34

"Забудут к вам дорогу": как избавиться от кротов на участке в домашних условияхВидео

15:30

В Ирландии построили центр для тысячи украинцев: для чего он нужен

15:24

Без сантехника и спецсредств: как увеличить напор воды в душе

15:16

РФ выбрала новую цель после Авдеевки: в ВСУ назвали самую "горячую точку" фронта

15:15

"Зерновой коридор", аудит и ротации: Зеленский провел селектор

15:09

Почему нельзя сжигать опавшие листья: что гласит экология и закон

15:08

Масштабные изменения в Кабмине и перспективы 2024 года: главное из заявлений Шмыгаля

15:05

Украина готова возобновить транзит газа из РФ: в правительстве назвали условие

14:50

Провал мобилизации и стратегический кризис: WP определил главные вызовы для Зеленского

14:46

"Очень горько от бессилия": Галкин на украинском языке высказался об атаке на Одессу

Реклама
14:19

Треть министров могут лишиться должностей: в Кабмине обьявили масштабную реформу

14:18

"Польша теряет больше, чем Украина": Шмыгаль прямо высказался о блокаде границы

14:18

София Ротару отреагировала на обстрел Одессы на родном языке

14:13

Что будет с пенсиями в 2024 году: Шмыгаль дал окончательный ответ

14:09

Как убрать засохший суперклей с одежды: забытый, но очень хороший способ

14:08

Француженки не выливают воду после варки яиц: что с ней делают

13:58

"Хруст, боль": с тяжелобольной Тышкевич произошел несчастный случай на съемках

13:29

"Это может длиться годами": эксперт назвал причину высоких потерь в армии России

13:17

Людям с группой инвалидности нужно пройти пересмотр: военный объяснил причинуВидео

13:10

Некоторых пенсионеров в Украине будут лишать выплат: кого коснется

13:05

"Уже нет в живых": Огневич рассказала о судьбе мошенника, который "кинул" ее

12:35

Массированные удары по территории Украины: в британской разведке назвали цель РФ

12:29

Самолеты РФ сбежали после "сушкопада": Игнат рассказал об изменении ситуации в небе

12:21

Украина больше не лидер среди вероятных победителей Евровидения-2024 - букмекеры

12:20

Алина Кабаева закатила истерику Путину: причину назвали

12:05

"Ракетная атака" по авиабазе РФ в Крыму: оккупанты в панике

11:44

Россияне собрали 122 тысячи солдат на важном направлении: в ВСУ раскрыли план РФ

11:41

Как помыть пластиковые окна без разводов: простой и полезный совет для хозяек

11:38

Алла Пугачева показала, как пляшет под украинскую народную песнюВидео

11:36

Ход войны может измениться: что даст Украине уничтожение российской авиации

Реклама
11:29

Гороскоп на завтра 5 марта: Тельцу - много нервов, Деве - решение давней проблемы

11:22

"У России чрезвычайно много КАБов": в ВСУ назвали ключевой способ защиты от бомб

11:13

"Откажусь от престола": наследник короля Чарльза ошеломил выбором

11:10

Китайский гороскоп на завтра 5 марта: Собакам - недовольство, Змеям - веселье

10:59

Задержка помощи от Запада: в ІЅԜ предупредили о жестоких атаках РФ по инфраструктуре

10:50

Россияне могут остановить наступление по всему фронту: полковник ВСУ назвал дату

10:31

Церковный праздник 5 марта: почему не стоит ходить в магазин в этот день

10:23

Корабли РФ прячутся: в ВМС назвали мощное оружие, которое изменило ситуацию в море

10:06

"Будет много изменений": боец ГУР оценил худший сценарий для Украины в 2024 году

10:05

"За это предала страну": Аллу Пугачеву затравили в РФ

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять