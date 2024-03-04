Что нужно для перелома на фронте: названы главные преимущества ракет Taurus

Для перелома ситуации на поле боя необходим комплекс факторов, уверен Руслан Левиев.

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Украина может получить немецкие ракеты Taurus / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Немецкие ракеты Taurus помогут ВСУ улучшить тактическую ситуацию, заявил основатель Conflict Intelligence Team и военный аналитик Руслан Левиев.

Вместе с тем он считает, что немецкие ракеты не смогут переломить ход войны. Об этом он заявил в комментарии BILD.

"Они не являются game changers. Даже если эти Taurus дадут и даже если условно в бесконечном количестве, то они да, помогут, улучшат тактические ситуации на отдельных местах и в отдельных условиях. Но ход войны не переломят", - говорит эксперт.

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Вместе с тем он обратил внимание на то, что для перелома ситуации на поле боя необходим комплекс факторов, который включает в себя множество компонентов.

"В том числе вопросы противовоздушной обороны, наличия вооружений и обученности сухопутных войск. Но тем не менее Taurus действительно очень важны", - добавил Левиев. \/ коллаж Главред

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Ранее Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus и назвал причину. Немецкий канцлер считает, что предоставление Украине таких ракет может втянуть ФРГ в войну.

Напомним, Германия отказывается передавать Украине ракеты Taurus из-за возможности их использования для атак по территории России, заявил канцлер Олаф Шольц.

Как сообщал Главред, канцлеру Германии Олафу Шольцу не понравился вопрос о том, почему страна до сих пор не поставляет ракеты Taurus Украине. Вместо этого он подчеркнул, что Германия тратит больше всего в Европе на помощь Украине.

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