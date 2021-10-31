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"Чтобы Россия не манипулировала": Байден на встрече с Меркель поднял вопрос поддержки Украины

31 октября 2021, 07:28

Байден подчеркнул важность продолжения работы по реализации Совместного заявления США и Германии о поддержке Украины.

Байден, Меркель
Байден на встрече с Меркель поднял вопрос поддержки Украины / Фото Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встретился с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель и вице-канцлером, кандидатом на должность главы немецкого правительства Германии Олафом Шольцем. На встрече Байден поднял вопрос поддержки Украины.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, Байден поздравил канцлера Меркель с более чем 16-летним руководством по вопросам, имеющим важное значение для общей безопасности и процветания, а также для трансатлантических отношений.

"Байден подчеркнул важность продолжения работы по реализации Совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы Россия не могла манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях", - говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили ситуацию в Афганистане, в том числе усилия по обеспечению продолжения гуманитарной помощи. Президент Байден поблагодарил Германию за то, что она приняла 35 000 афганцев, переехавших в США.

Ранее США призвали обе стороны конфликта на Донбассе к прекращению огня. В то же время Вашингтон считает, что ответственность за обострение ситуации лежит именно на России, говорится в заявленим посольства США в Украине.

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Также в США призывают союзников и партнеров снять ограничения для вооруженной поддержки Украины. С таким заявлением выступила помощник министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

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новости США Ангела Меркель Джо Байден
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