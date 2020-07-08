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Вирусолог рассказала, угрожает ли Украине чума из Китая

Бубонная чума не передается от человека к человеку.

8 июля 2020, 06:28
чума, маска, Китай
Чума относится к особо опасным инфекциям / Фото pixabay.com

В Китае зафиксировали бубонную чуму, местные власти предпринимают меры, чтобы предупредить вспышку. Учитывая тот факт, что именно из Поднебесной по всему миру распространился опасный коронавирус COVID-19, резонным является вопрос, а не произойдет ли то же самое и с этой опасной болезнью.

Заведующая кафедры эпидемиологии НМУ им. А. Богомольца Ирина Колесникова успокоила , что в Украине нет природных очагов чумы, поэтому можно не волноваться, передает Апостроф.

"В Украине нет природных очагов чумы - вообще. Чума, о которой сейчас сообщают в Монголии, - бубонная, то есть кожная (поражает лимфоузлы, - ред.). Обычно человек в ней является тупиковым звеном. То есть от человека к человеку этой формой заразиться нельзя. Если пациенту не будет оказана необходимая помощь и возбудитель распространится с кровью по организму, тогда развивается вторичная форма инфекции - легочная. Она передается воздушно-капельным путем, но развивается очень редко", - рассказала эксперт.

При этом Колесникова отметила, что вспышка заболевания в Монголии произошла в природном очаге - сделать с природным очагом ничего нельзя.

"Истребить всех грызунов и блох невозможно. Чума относится к особо опасным инфекциям, поэтому меры, которые сейчас проводятся в очаге, абсолютно обоснованы. Но это не значит, что все контактные лица заболеют", - добавила вирусолог.

Читайте такжеКитай "подарил" миру бубонную чуму: что это, симптомы и грозит ли новая пандемияПо ее словам, в странах, где есть природные очаги чумы, ежегодно возникают вспышки - хоть и небольшие.

"Но это не новая ситуация. Тем более, что чума - это болезнь бактериологической природы и хорошо поддается лечению антибиотиками", - резюмировала Колесникова.

Как сообщал Главред, в автономном районе Китая Внутренняя Монголия внезапно обнаружили пациента, у которого диагностировали бубонную чуму.

Ранее стало известно, что хантавирус в Китае впервые убил человека. СМИ писали, что мужчина внезапно умер от хантавируса в провинции Юньнань, и у него не было явных симптомов заболевания.

Новости Китая новости Украины чума коронавирус бубонная чума
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