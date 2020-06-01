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Поправки в Конституцию: Путин объявил дату, когда решится судьба РФ

1 июня 2020, 18:06

Путин призвал россиян принять активное участие в голосовании.

Дата референдума по Конституции 2020 – Путин наконец определился
Дата референдума по Конституции 2020 – Путин наконец определился / УНИАН

Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет ровно через месяц – 1 июля, заявил сегодня глава РФ Владимир Путин.

При этом Путин призвал россиян принять активное участие в голосовании.

Участки для голосования по Конституции обещали открыть за неделю до 1 июля.

Уже известно, что 1 июля станет для россиян выходным днем.

Учитывая ситуацию с коронавирусом в России, всех членов избиркома проверят на коронавирус, а участников обещают обеспечить не только масками и перчатками, но еще и одноразовыми ручками.

Голосования по почте не будет.

Напомним, 21 января Владимир Путин внес в Госдуму проект, которым предусмотрено внесение поправок в российскую конституцию. Ряд экспертов полагают, что при помощи изменения конституции Путин хочет сберечь власть. Так, Дмитрий Орешкин говорил, что после изменения конституции Путин сможет технически оформить свой новый статус во власти.

Ранее эксперт сказал, стоит ли Украине опасаться изменения конституции России. Путин уже действовал вопреки конституции РФ, отметил эксперт.

Владимир Путин Конституция России новости России референдум
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