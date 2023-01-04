'До трибунала он точно не доживет': эксперт рассказал, как умрет российский диктатор Путин

Есть разные сценарии, при которых может возникнуть прямая угроза жизни российского диктатора. И Путин это прекрасно понимает.

Эксперт рассказал о неизбежной ликвидации Путина / kremlin.ru

Российскому диктатору Владимиру Путину неважно, что о нем думают на Западе. Путин уже полностью потерял свое лицо. Сейчас у главы Кремля есть другая задача - сохранить свою жизнь. Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

"Перед кем сохранять лицо? В глазах Европы? Любой нормальный европеец уже понимает, что Путин - это международный преступник и террорист №1, который должен быть приговорен к пожизненному заключению", - сказал журналист в эфире 24 канала.

Как отметил Яковенко, Путин уже не озабочен тем, чтобы сохранить свою репутацию. По крайней мере для западной общественной мысли.

"Для Путина сейчас реальная проблема – сохранить жизнь и власть, что фактически одно и то же. Именно это главная задача диктатора", - отметил российский оппозиционер.

По его словам, есть разные сценарии, при которых может возникнуть прямая угроза жизни российского диктатора. И Путин это прекрасно понимает. Один из главных сценариев связан с проигрышем России в войне против Украины.

Яковенко пояснил, что чем дальше, тем больше будет расти количество российских военных, погибших в Украине. Уже сейчас в России начали целую кампанию, чтобы найти виновных в смерти сотен мобилизованных в Макеевке Донецкой области. Журналист предположил, что вину за инцидент повесят на кого-то из генералов.

"Это только начало. Это будет основной сюжет 2023 года. Мобилизованные и в дальнейшем будут прибывать на фронт в большом количестве и будут размещаться компактными группами. Их будут уничтожать", - сказал Яковенко.

Он добавил, что такие случаи повлекут истерику даже в "ура-патриотических" российских СМИ и телеграм-каналах.

"Ответственными и дальше будут делать генералов. В результате будет нарастать сопротивление среди военных. Трещина между армией и кремлевской властью будет усиливаться и станет угрозой для власти Путина", - сказал журналист.

Он подчеркнул, что если силовики прекратят поддерживать власть, то режим российского диктатора падет. Российский оппозиционер отметил, что в таком случае нынешнему главе Кремля не светит ничего хорошего.

"Когда Путин потеряет власть, вероятно, он потеряет и жизнь. Вероятность того, что его отправят на "почетную" пенсию, равна нулю", - отметил Яковенко.

Журналист добавил, что вероятный преемник диктатора спишет все проблемы на своего предшественника. Следовательно, Путина отправят под трибунал.

"Однако до трибунала он точно не доживет, потому что никому не нужен Путин, который будет говорить на суде. Скорее всего, его просто уничтожат", - предположил он.

Путина могут ликвидировать

Недавно генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что спецслужбы США теоретически способны ликвидировать российского диктатора Владимира Путина, как это они сделали с лидером "Аль-Каиды" Айманом аз-Завахири. Он отметил, что ликвидация подтверждает "безграничные возможности спецслужб США".

Напомним, российский политик и общественный деятель Геннадий Гудков считает, что окружение российского диктатора Владимира Путина может устранить его по итогам военных поражений России в Украине.

Ранее Христо Грозев рассказал, что российские олигархи утверждают, что Владимир Путин болен. Самые богатые люди России желают смерти президенту РФ.

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