Шарий показал фото дорогостоящего дома в Испании

Одиозный блогер Анатолий Шарий обнародовал фотографии фешенебельной виллы в Испании, которую у него обнаружили журналисты.

"Как и обещал, подъехали. Вид из "подвала". Пока покажу только подвал. А еще там картошка и бурячки хранятся. Потом, как и обещал, пофоткаю купание с коктейлями. А после, если вам захочется, Оля на видео все расскажет. Она этим успешно занимается и умеет превращать что-то стоимостью в млн или просто землю в правильном месте в то, что стоит три", — подписал он снимки на своей странице в Facebook.

По фото видно, что дом на несколько этажей имеет огромный подвал, большую кухню со столовой и панорамные окна с живописным видом на Средиземное море. Вилла обставлена дорогой мебелью и предметами интерьера.

Его жена Ольга Шарий опубликовала видео, на котором показала красивый вид из просторной столовой на море.

Сами виноваты. Открыли ящик Пандоры", - подписала она ролик.

Также она показала фотографию, за которой запечатлена в купальнике у бассейна, расположенного на территории около дома.

/ Фото: Facebook/Ольга Шарий

Напомним, журналистам Слідство.Інфо удалось выяснить, что похожая недвижимость в этом районе стоит около 1 000 000 евро. Позже Шарий заявил, что купил дом за три миллиона евро, не уточнив, откуда у беглого блогера такая сумма.

Как известно, Шарий входит в избирательную кампанию и демонстрирует, что он уже реальная сила, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.